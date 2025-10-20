Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀScioperiTrenitalia

Sciopero treni, martedì 21 ottobre il personale per la manutenzione si ferma per 24 ore: orari e corse garantite

20 Ottobre 2025 - 14:12 Stefania Carboni
embed
sciopero treni martedì 21 ottobre
sciopero treni martedì 21 ottobre
Trenitalia ha rilasciato la sua lista dei treni sempre garantiti in caso di sciopero. Ma in vista di disagi e possibili rallentamenti sia l'azienda che Trenord forniscono la possibilità di rimborso: ecco come

Martedì 21 ottobre si tiene un nuovo sciopero nazionale di 24 ore (da 00:00 alle 23:59) nel settore ferroviario. L’agitazione stavolta interessa il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Saranno possibili quindi disagi per pendolari e viaggiatori.

Le ragioni dello sciopero per il 21 ottobre

Lo stop è stato indetto dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. Sono gli addetti che monitorano il funzionamento di binari, segnali e stazioni e ne gestiscono la manutenzione. L’agitazione è stata indetta per gli aumenti dei costi energetici e piani di investimento infrastrutturale legati al PNRR. Non solo: il personale tecnico di RFI denuncia da tempo carichi di lavoro crescenti e carenze di organico, oltre a una richiesta di revisione dei livelli retributivi e delle condizioni operative, specialmente sul piano relativo alle norme di sicurezza.

Al momento non sono previste cancellazioni dei treni. Anche perché non si fermano macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord. Ma potrebbero verificarsi ritardi e rallentamenti.

Sciopero treni martedì 21 ottobre: cosa fare per ritardi e rimborsi

Trenitalia ha rilasciato la sua lista dei treni sempre garantiti in caso di sciopero. Ma è consigliato per chi viaggia ella giornata di martedì 21 ottobre di controllare la propria corsa. E di acquistare i biglietti dei treni tramite app o in rete, per evitare lunghe attese alle biglietterie e ai distributori automatici, che potrebbero non esser in funzione. In caso di ritardi per richiedere il rimborso Trenitalia offre la possibilità per i viaggiatori di Frecce e Intercity il rimborso fino all’orario di partenza previsto. Per i regionali la richiesta deve essere effettuata entro le 24 ore precedenti l’inizio dello sciopero. Trenord garantisce un rimborsi per le corse interrotte a metà tratta e si può riprogrammare la corsa in modo gratuito.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»

2.

Costretta a salire sul bus con l’uomo che la picchia: 19enne chiamata dalla polizia riesce a far arrestare l’ex (ma lui è ora a piede libero) – Il video

3.

L’attentato a Sigfrido Ranucci e la pista della ‘ndrangheta sull’eolico: dal collaboratore trasferito alla frase sul giornalista «finito»

4.

Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

5.

Garlasco, il racconto di Savu: «Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola»

leggi anche
liborio cataliotti andrea sempio garlasco
ATTUALITÀ

Garlasco, Cataliotti accetta la sfida di Sempio: «Per me è innocente, non scappiamo». La paura del processo e la strategia sui talk show

Di Ugo Milano
reperti rubati bruxelles
ATTUALITÀ

Trafugati dai tombaroli e ritrovati a Bruxelles: torneranno in Italia 300 reperti etruschi e romani dal valore inestimabile

Di Ugo Milano
sassaiola agguato ultras pistoia rieti
ATTUALITÀ

Rieti, assalto degli ultras al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Morto l’autista, un mattone gli ha reciso la trachea: «Scene strazianti»

Di Alessandro D’Amato