Le pignorano la casa chiusa dall’interno, sfondano la porta e la trovano ridotta a uno scheletro: il caso di Celestina Vacchini nel Milanese

La macabra scoperta a San Giuliano Milanese, a Sud-Est del capoluogo lombardo. La storia dell'anziana, morta da anni in totale solitudine. I vicini. «Non sapevamo nemmeno che abitasse qui»

Nata nel 1935, Celestina Vacchini sarebbe oggi novantenne. Invece è morta, da anni, ma nessuno se ne era ancora accorto. I resti ossei dell’anziana sono stati trovati oggi nella casa dove viveva sola in via Emilia a San Giuliano Milanese. La scoperta del corpo sarebbe avvenuta grazie a un “accesso forzoso” dell’ufficiale giudiziario, che doveva effettuare un pignoramento a causa dei debiti per 40 mila euro che la donna aveva accumulato, probabilmente mentre era già morta.

I vicini: «Non sapevamo nemmeno abitasse qui»

Celestina Amelia Vacchini era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. Secondo le ricostruzioni la donna non avrebbe parenti e viveva in una casa indipendente, senza rapporti di vicinato. Un isolamento che pare confermato dagli abitanti della zona: «Non sapevamo nemmeno abitasse qui», raccontano alcuni clienti del bar poco distante. «Abbiamo sempre visto le finestre degli appartamenti di questa palazzina chiuse», riferisce un altro residente. Nessuno si è quindi accorto della sua morte, fin quando gli agenti della Polizia locale non hanno fatto irruzione nell’abitazione, chiusa dall’interno. Qui hanno trovato a terra la donna, o meglio il suo scheletro, completamente vestito. Sarà necessario un esame dell’antropologo forense per confermare la morte naturale, anche se non ci sarebbero al momento evidenze diverse. Alle analisi è affidata anche la collocazione temporale del decesso, che potrebbe risalire persino a 5-10 anni fa.

Foto copertina: ANSA / ANDREA CANALI | Una volante della Polizia locale a San Giuliano Milanese, 16 settembre 2025