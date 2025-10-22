Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Assalto al pullman, sospetti su altri ultras: ordinati nuovi test del Dna. Pugno duro su 8 tifosi: Daspo per 48 anni

22 Ottobre 2025 - 12:21 Ugo Milano
Gli inquirenti hanno richiesto l'esame genetico per altri 6 del gruppo responsabile dell'agguato, oltre ai 3 già fermati e accusati di omicidio volontario

Potrebbe allargarsi a nuovi arresti l’indagine sui responsabili dell’assalto al Pullman dei tifosi del Pistoia basket, dove il secondo autista Raffaele Marianella è stato ucciso da un mattone che ha sfondato il parabrezza. Oltre ai tre ultras della squadra di basket Sebastiani Rieti, arrestati con l’accusa di omicidio volontario, i pm hanno disposto l’esame del dna per altri tifosi del gruppo responsabile dell’aggressione.

I nuovi accertamenti sul Dna

Mentre sono già stati fermati Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, con un’altro tifoso accusato di favoreggiamento, il pm Lorenzo Francia della procura rietina ha disposto il test del dna per altri 6 ultras. L’esame servirà a chiarire la dinamica dell’assalto al bus, confrontando le tracce genetiche con quelle trovate sui reperti della sassaiola. Sono in corso anche approfondimenti su alcuni cellulari dei violenti, sequestrati dalla polizia, che sta passando al setaccio foto, video e messaggi.

Daspo per 8 tifosi

Mentre va avanti l’indagine giudiziaria arriva anche il daspo per 8 tifosi. È un provvedimento di ordine pubblico emesso dal questore, che impedisce l’accesso a stadi e luoghi sportivi a chi lo riceve. Il questore di Rieti ha firmato 9 ordinanze di daspo per i tifosi della Sebastiani Basket: 8 della durata di 5 anni e uno di 8, che sarebbe un recidivo. Tra loro ci sono anche i 6 destinatari dei nuovi test del dna.

