Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Giorgetti: Da banche e assicurazioni 4 miliardi nel 2026 – Il video

22 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il contributo di banche e assicurazioni previsto dalle varie misure della Manovra per l'anno 2026 e' pari a circa 4 miliardi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al Question Time alla Camera. Le risorse saranno destinate a "continuare il processo di risanamento dei conti pubblici assicurando al contempo sostanziosi interventi a favore della sanità, della famiglia e dei meno abbienti". Il ministro ha ribadito come il settore "bancario e assicurativo in questi in questi tre anni ha fortemente beneficiato dei positivi effetti dell'azione del governo e. anche grazie a queste misure, verrà non già penalizzato, ma beneficerà ulteriormente del positivo andamento dell'economia". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

2.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

3.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

4.

M5s: alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino, ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola

5.

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video