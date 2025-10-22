Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCarabinieriEvasione fiscaleGuardia di FinanzaInchiestePiemonteSigaretteTorinoVideo

Torino, scoperto distretto di sigarette illegali: «Prodotti 35 milioni di pacchetti contraffatti, lavoratori ridotti in schiavitù» – Il video

22 Ottobre 2025 - 23:44 Ugo Milano
embed
Evase tasse per 140 milioni, con guadagni illeciti stimati intorno ai 175 milioni. I contrabbandieri usavano macchinari all'avanguardia staccati dalla rete elettrica

Cinque fabbriche vere e proprie e due magazzini, sequestrati da carabinieri e guardia di finanza a nord di Torino e nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale. Servivano a produrre ciascuna circa 48mila sigarette al giorno, usando tabacco lavorato fuori dall’Ue. I militari hanno arrestato 8 persone, accusate anche di riduzione in schiavitù e sfruttamento del lavoro. I lavoratori delle fabbriche di contrabbando erano tenuti rinchiusi nei capannoni, costretti a turni massacranti senza alcuna tutela. Gli arrestati sono di origine ucraina, romena e moldava, e sfruttavano altri connazionali est europei come operai. Neanche un mese fa era stata scoperta a Cassino la più grande fabbrica illlegale di sigarette in Italia.

Le fabbriche camuffate

Vetri oscurati, luce artificiale e generatori diesel per non far registrare consumi sospetti. Così, secondo quanto scoperto dalla procura di Torino nell’operazione chain smoking, i capi del traffico illegale cercavano di mascherare la loro attività. Dentro i capannoni erano attivi macchinari all’avanguardia in grado di sfornare migliaia di sigarette all’ora, che poi venivano stoccate in particolari teche prima di essere imballate. Anche i pacchetti venivano falsificati riproducendo le grafiche dei marchi più noti. I capannoni erano mascherati da aziende anonime all’interno di zone industriali.

I numeri dell’operazione

All’interno delle strutture c’erano oltre 230 tonnellate di tabacco e circa 22 tonnellate di sigarette già pronte per essere vendute. Una prima stima del totale immesso sul mercato illegale si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di pacchetti, corrispondenti a 700 tonnellate di prodotto. Un quantitativo che può aver fruttato agli organizzatori guadagni stimati in non meno di 175 milioni di euro insieme ad accise sui tabacchi evase per circa 112 milioni e IVA per 28 milioni.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, Alessandro Barberini: gli ultras arrestati per l’autista del pullman ucciso a Rieti e il Dna per incastrarli

2.

Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato: «Querele al posto delle pallottole, tra di voi siede un maestro…» 

3.

Rieti, il giovanissimo che ha incastrato gli ultrà ora in manette per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella

4.

«Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava»: la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne

5.

Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene»

leggi anche
onlyfans
CULTURA & SPETTACOLO

Guai per quattro star di Onlyfans, vendevano foto e video hot in nero. Arriva la finanza: quanto sono riusciti a evadere

Di Ugo Milano
irpef
ECONOMIA & LAVORO

Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il ceto medio regge il fisco di quasi tutto il paese

Di Alba Romano
fisco accesso conti correnti evasori fiscali 1
ECONOMIA & LAVORO

Il fisco vuole l’accesso aperto ai conti correnti degli evasori fiscali

Di Alessandro D’Amato