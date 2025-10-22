Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
A 80 anni a caccia col fucile, spara per sbaglio e prende il figlio

22 Ottobre 2025 - 22:55 Ugo Milano
Il 41enne è stato trasportato in ospedale con un codice giallo e non è in pericolo di vita

Spara durante una battuta di caccia, ma colpisce il figlio 41enne. È quanto successo a un uomo di 80 anni questa mattina, 22 ottobre, a Vizzola Ticino, comune piccolissimo in provincia di Varese. Il colpo è partito in un bosco lungo via Locatelli e, secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, si tratterebbe di un incidente. L’80enne stava cercando di colpire un coniglio selvatico, ma il colpo, mancato l’obiettivo, sarebbe rimbalzato, ferendo così il figlio che si trovava con lui durante la battuta di caccia.

Un errore di caccia

I due hanno chiamato subito i soccorsi. Giunti sul posto, i medici hanno medicato il 41enne sul posto. Una volta stabilizzato, lo hanno trasferito all’ospedale di Gallarate, dove gli è stato assegnato un codice giallo. Le ferite, localizzate nella parte bassa del corpo, non mettono l’uomo in pericolo di vita. La posizione del padre è al vaglio delle autorità. L’anziano ha subito chiarito che non aveva alcuna intenzione di colpire il figlio e che si è trattato di un tragico errore. Tuttavia, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni colpose, mentre i carabinieri continuano a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Foto di copertina da archivio

