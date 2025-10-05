Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Scambiato per un animale da un compagno di battuta, cacciatore colpito e ucciso: indagini in corso

05 Ottobre 2025 - 21:21 Ugo Milano
cacciatore morto
cacciatore morto
Il tragico episodio a Locana, in provincia di Torino. I carabinieri indagano per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima non aveva i dispositivi di identificazione obbligatori per legge

Un cacciatore di 82 anni, Armando Dalla Bona, ha perso la vita questa mattina nella Valle Orco, a Locana, in provincia di Torino, durante una battuta di caccia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso regionale, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Dalle prime indagini dei Carabinieri emerge che l’anziano potrebbe essere stato confuso con un animale da un altro cacciatore presente alla battuta. E pare che la vittima non indossasse i dispositivi di identificazione obbligatori previsti per legge per i cacciatori, fattore che potrebbe aver favorito il rischio dell’incidente. Il colpo esploso dal fucile di un partecipante lo ha colpito in un punto vitale, rendendo così impossibile qualsiasi soccorso immediato.

L’ipotesi omicidio colposo

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri di Rivara e della compagnia di Ivrea, supportati dalla dai colleghi del reparto operativo di Torino, hanno messo in sicurezza l’area e avviato rilievi approfonditi per ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e ricostruendo le posizioni di tutti i partecipanti, cercando di chiarire con precisione la dinamica della tragedia. L’episodio è al momento trattato come omicidio colposo, in attesa delle ulteriori verifiche coordinate dalla Procura di Ivrea. Il recupero della salma dell’82enne ha richiesto diverse ore, a causa del terreno impervio della zona boschiva. Anche l’intervento dell’elisoccorso è stato complesso, ma i soccorritori sono poi riusciti a raggiungere il punto della caduta e trasportare il corpo in sicurezza. Nel frattempo, proseguono le indagini degli investigatori per accertare eventuali responsabilità.

