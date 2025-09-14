Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Milano, uomo di 70 anni tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma precipita addosso a una passante. Lei muore, lui sopravvive

14 Settembre 2025 - 21:33 Cecilia Dardana
embed
milano ambulanza
milano ambulanza
L’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo

Tragedia questa sera a Milano, in via Fratelli di Dio, nel quartiere Baggio. Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone del quarto piano del suo palazzo. Ma nell’impatto, l’uomo ha colpito una donna di 83 anni, anch’essa residente nello stabile, che stava passeggiando nel cortile. La donna è morta sul colpo, l’uomo è sopravvissuto.

La denuncia per omicidio colposo

Il 70enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni, seppur serie a causa di fratture agli arti inferiori, non sono considerate in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cristoforo, che hanno avviato le indagini. L’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo.

