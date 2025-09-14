Fidene, bambino di 9 anni preso a bastonate alla sua festa di compleanno: due dei tre aggressori hanno meno di 10 anni

La vittima ha riportato fratture al volto ed è stata sottoposta a intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita

Un episodio violento ha scosso il quartiere di Fidene, a Roma. Durante una festa di compleanno in un parco, un bambino di nove anni è stato preso a bastonate da tre suoi coetanei, due dei quali hanno appena sette e nove anni, mentre il più grande ne ha undici. Il piccolo aggredito, che stava festeggiando la sua festa di compleanno nel parco delle Magnolie, è stato soccorso in condizioni gravi e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Ha riportato fratture al volto ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente è ancora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il racconto di uno dei genitori del bambino

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno sentito uno dei genitori della vittima, che ha raccontato che mentre il figlio stava giocando a palla poco distante dal gruppo dei genitori, è stato avvicinato da i tre ragazzini che hanno iniziato a importunarlo, fino a colpirlo con un oggetto contundente di metallo.

Le autorità valutano la responsabilità dei genitori

Sul caso indaga la polizia, intervenuta subito dopo la chiamata al 112. Gli investigatori hanno già inviato una relazione alla Procura dei minorenni per valutare eventuali provvedimenti. Essendo tutti i protagonisti dell’aggressione al di sotto dei 14 anni, non sono imputabili penalmente, ma le autorità stanno comunque verificando possibili responsabilità dei genitori, la cui presenza nel parco non è ancora chiara. I tre minorenni coinvolti, appartenenti a famiglie non italiane residenti nella zona, sono stati identificati pochi minuti dopo l’aggressione. Al momento, le cause del gesto sono ancora in corso di accertamento.