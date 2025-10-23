Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOAlec BaldwinCinemaUSA

La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger contro i suoi genitori: «Narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti»

23 Ottobre 2025 - 23:07 Alba Romano
embed
Il racconto di Ireland Baldwin in un blog personale alla vigilia dei suoi trenta anni

«Narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti». Così Ireland Baldwin descrive i suoi genitori Alec Baldwin e Kim Basinger, entrambi noti attori statunitensi. E lo fa alla vigilia del suo trentesimo compleanno scrivendo un post sul blog Substack, dal titolo «30, Flirty, and Surviving». Modella americana, classe 1995, racconta della sua infanzia solitaria, rivelando come sia «cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgersi». E, spiega Ireland Baldwin, «questo peso era causato dalla necessità di continuare a portare i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita». Una famiglia disfunzionale che ha avuto inevitabilmente delle ricadute sul suo modo di essere.

L’infanzia solitaria e il rapporto con la figlia

«A volte ho avuto un’infanzia solitaria, ed è per questo che sono cresciuta sentendo il bisogno di conquistare certe persone nella mia famiglia. Per qualche motivo, la loro approvazione e i loro elogi erano particolarmente significativi per me. Niente è stato più liberatorio che realizzare finalmente quanto siano velenose queste persone. Così, mi sono addentrata nei miei trent’anni con la consapevolezza che è così che si spezzano questi cicli», scrive Ireland Baldwin. La modella parla anche della figlia che ha avuto con il fidanzato Rac, la piccola Holland di due anni: «Mia figlia non ha bisogno di conoscere queste persone, e io posso proteggerla da loro. Posso fare del mio meglio per costruire la mia idea di famiglia, pezzo per pezzo. E mostrare come una vera famiglia si tratta a vicenda».

Gi ultimi «10 anni di dolore»

La modella ripercorre anche l’ultimo decennio della sua vita. «10 anni di dolore. 10 anni in cui non sapevo cosa diavolo stessi facendo o di cosa stessi parlando, ma continuavo comunque a parlare», scrive. «Non devo vergognarmi di chi sono veramente. Ho sprecato così tanto tempo a fingere di essere qualcun altro per un partner, per ottenere un lavoro, per farmi piacere a gente di m****, ecc. Darei qualsiasi cosa per riavere indietro quel tempo. Non puoi cambiare o aggiustare nessuno. Punto. Devono voler cambiare. E probabilmente non lo faranno».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Giorgia Meloni telefona a Sigfrido Ranucci, ma lui non riesce a risponderle. Scambio di sms fra i due. Oggi arrivate due nuove querele al conduttore di Report

2.

Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli, i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre

3.

Fedez pubblica il suo terzo libro: «Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato persone insopportabili. La politica? Fanno tutti schifo»

4.

Quella volta che Renato Zero stava per finire nel reparto femminile di un ospedale: «Fajelo vedè»

5.

Angelina Mango annulla il grande ritorno in tv: la cantante diserta la puntata di «This Is Me» di Silvia Toffanin

leggi anche
alec baldwin moglie
CULTURA & SPETTACOLO

Alec Baldwin zittito dalla moglie: «Quando parlo tu resti in silenzio». La strigliata diventa virale – Il video

Di Alba Romano
Valeria Marini
CULTURA & SPETTACOLO

Valeria Marini in un film con Alec Baldwin, la showgirl torna al cinema con «Il magico mondo di Billie»

Di Alba Romano
alec baldwin omicidio film rush
ESTERI

Alec Baldwin si salva dall’accusa di omicidio sul set di “Rust”: «La polizia ha nascosto le prove»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Alec Baldwin a processo per la sparatoria sul set di «Rust», l’accusa di omicidio colposo dopo un nuovo rapporto sulla pistola

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Tragedia sul set di Rust, Alec Baldwin rischia un nuovo processo. Spunta una nuova perizia

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Trump torna all’attacco di Alec Baldwin, spunta una vecchia lettera dell’attore: «Mi implorava di interpretare la mia vita: è diventato uno psicopatico»

Di Redazione