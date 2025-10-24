Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Tensione al presidio pro Palestina a Roma: idranti in azione e manganellate per sciogliere il presidio a Piazza Verdi – Il video

24 Ottobre 2025 - 21:31 Stefania Carboni
I manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l’Auditorium, dov’è in corso la Festa del Cinema. E l’azione è stata ripetuta della celere quando i manifestanti sono rimasti in presidio nonostante le indicazioni di scioglimento della questura.

L’ordine del questore

Per la questura i manifestanti devono restare a piazza Verdi. Con fascia tricolore e megafono, infatti, il dirigente del sevizio ha comunicato alla folla l’ordine con cui viene «formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti». Secondo quanto ricostruito, ai manifestanti, in un primo momento, era stato riferito che il sit-in va sciolto in piazza Verdi e che era possibile raggiungere, per un’altra manifestazione in forma statica, il parcheggio del Palasport. 

