Schlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Si prova a distogliere l'attenzione da questa manovra che è una manovra a crescita a zero. Noi daremo il nostro contributo puntando sulle nostre priorità: sanità pubblica, scuola, ricerca, università e politiche industriale di cui questo Governo si è dimenticato" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "L'Italia che conta" a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev