Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Con Chiara Patriarca, che ne ha 52. Le pubblicazioni sono state affisse agli albi di Venezia e Milano. La professionista è la sua riservatissima compagna originaria di Trieste. Cacciari ha sbattuto il telefono in faccia alla cronista del Gazzettino Angela Pederiva che prova a chiedergli qualche dettaglio. «Sono in stazione, devo stare attento a prendere il treno giusto. Che cosa? Il mio “sì”? Non ho tempo!». Clic.

Le nozze di Massimo Cacciari con Chiara Patriarca

Qualche anno fa aveva detto perché non si era mai sposato: «Bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire “per sempre”? Vale anche per essere padre; infatti, non ho avuto figli». Secondo gli amici più stretti «non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece con Chiara la convivenza va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. Lei è veramente simpatica e sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale ma pure sul piano caratteriale. Dovrebbe essere un’architetta, o qualcosa del genere, ma lui sulle questioni private è sempre stato molto discreto, per cui non si sa più di tanto e va bene così, in fondo sono fatti loro».

Le pubblicazioni

Sui social Patriarca pubblica spesso foto di manicaretti: «tortino senza cottura», «pasta di piselli», «torta invisibile alle mele», «pasterelle per friggere», «gnocchi superfood vegani e proteici». La pubblicazione è indubbia: «Comune di Venezia, ufficio dello stato civile, atto di pubblicazione di matrimonio che gli sposi intendono contrarre in Milano. Sposo: Massimo Cacciari, nato in Venezia il 5-6-1944, residente in Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata in Trieste il 30-9-1973, residente in Milano, cittadinanza italiana».