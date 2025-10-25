Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀMassimo CacciariMatrimoni

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni con Chiara Patriarca

25 Ottobre 2025 - 08:33 Alessandro D’Amato
embed
massimo cacciari matrimonio chiara patriarca
massimo cacciari matrimonio chiara patriarca

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Con Chiara Patriarca, che ne ha 52. Le pubblicazioni sono state affisse agli albi di Venezia e Milano. La professionista è la sua riservatissima compagna originaria di Trieste. Cacciari ha sbattuto il telefono in faccia alla cronista del Gazzettino Angela Pederiva che prova a chiedergli qualche dettaglio. «Sono in stazione, devo stare attento a prendere il treno giusto. Che cosa? Il mio “sì”? Non ho tempo!». Clic.

Le nozze di Massimo Cacciari con Chiara Patriarca

Qualche anno fa aveva detto perché non si era mai sposato: «Bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire “per sempre”? Vale anche per essere padre; infatti, non ho avuto figli». Secondo gli amici più stretti «non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece con Chiara la convivenza va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. Lei è veramente simpatica e sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale ma pure sul piano caratteriale. Dovrebbe essere un’architetta, o qualcosa del genere, ma lui sulle questioni private è sempre stato molto discreto, per cui non si sa più di tanto e va bene così, in fondo sono fatti loro».

Le pubblicazioni

Sui social Patriarca pubblica spesso foto di manicaretti: «tortino senza cottura», «pasta di piselli», «torta invisibile alle mele», «pasterelle per friggere», «gnocchi superfood vegani e proteici». La pubblicazione è indubbia: «Comune di Venezia, ufficio dello stato civile, atto di pubblicazione di matrimonio che gli sposi intendono contrarre in Milano. Sposo: Massimo Cacciari, nato in Venezia il 5-6-1944, residente in Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata in Trieste il 30-9-1973, residente in Milano, cittadinanza italiana».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

2.

Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci: capotreno a processo, dovrà pagare 15mila euro 

3.

«Rompono i co****ni dopo 45 anni». Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto: «Sto male da quando mi hanno convocato»

4.

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione

5.

Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

leggi anche
massimo cacciari risposte vaccini
ATTUALITÀ

Massimo Cacciari e il matrimonio di Bezos a Venezia: «Non me ne frega niente»

Di Alba Romano
alessandro giuli massimo cacciari
POLITICA

Alessandro Giuli risponde a Cacciari: «La destra sociale costretta a fare quello che la sinistra non fa più»

Di Alba Romano
alessandro giuli massimo cacciari
CULTURA & SPETTACOLO

Massimo Cacciari e il complesso d’inferiorità del ministro Giuli: «È simpatico, carino ma non sa niente»

Di Alessandro D’Amato