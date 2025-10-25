Mauro Di Francesco e i problemi di salute, il trapianto e l’ultimo mese in ospedale. L’appello dopo il pentimento: «Non riducetevi come me»

L'attore morto a 74 anni aveva superato i suoi problemi di dipendenza dall'alcol. Ma le sue condizioni di salute sono peggiorate. Gli ultimi anni lontano dal mondo dello spettacolo: com'è morto

Da circa un mese Mauro Di Francesco era ricoverato in ospedale a Roma, dove è morto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Le condizioni dell’attore delle commedie cult degli anni ’80 erano peggiorate nel corso delle ultime ore, dopo aver attraversato periodi complicati sotto il profilo della salute. Di Francesco è morto a 74 anni, per le complicanze dovute a dei problemi di salute non meglio specificati, come riporta il Messaggero.

La dipendenza dall’alcol

Nel 2011, Di Francesco aveva dovuto affrontare uno dei momenti più difficili. L’attore era stato operato per un trapianto di fegato. Le sue condizioni erano ormai arrivate a un punto critico, dopo che il vizio dell’alcol lo aveva ormai fatto ammalare. Il trapianto gli salvò la vita. Ma da quel momento aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dalle uscite pubbliche.

Il pentimento dopo il trapianto

In un’intervista al Corriere, Di Francesco aveva raccontato della vita spesso ricca di eccessi sin dagli esordi nel mondo del cinema e della Tv. «Mi ero ubriacato davvero, a una festa. Mi svegliò al mattino un maggiordomo con giacca e guanti bianchi. Nel letto accanto a me c’era una vecchia, uno scheletro con Rolex d’oro e in testa un mocio». Al Giornale dopo il trapianto aveva poi ammesso che la ricerca del divertimento a tutti i costi stava mettendo a rischio la sua salute: «Ero fuori tutte le notti, ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55. Faccio un appello a tutti i ragazzi: lasciate perdere, l’alcol è peggio della droga. Non riducetevi come me, sono un miracolato dopo il trapianto di fegato. Ora voglio fare il testimonial dei donatori di organi».

Che cosa faceva negli ultimi anni

Negli ultimi anni aveva deciso di ritirarsi a vita privata. Di Francesco da anni viveva in campagna in Toscana, tenendosi a debita distanza dal mondo dello spettacolo. Lo conferma anche un amico di sempre, Jerry Calà, secondo cui ormai si era un po’ isolato. Di Francesco però non aveva tagliato del tutto il cordone ombelicale con il teatro e la recitazione. La scrittura, oltre che la pittura, era diventata la sua principale attività affiancata dalla lettura.