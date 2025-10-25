Omicidio Piersanti Mattarella, l’ex prefetto Piritore accusato di depistaggio tenta di difendersi di fronte al gip: «Sul guanto ho fatto confusione»

Davanti al gip l’ex prefetto Piritore nega ogni accusa: «Non ho occultato nulla, ho solo seguito le indicazioni dei miei superiori»

«Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente». Così l’ex prefetto Filippo Piritore, arrestato ieri con l’accusa di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, ha risposto al gip durante l’interrogatorio di garanzia. L’ex funzionario di polizia all’epoca dei fatti lavorava alla sezione rapine della Squadra Mobile di Palermo: «Il mio superiore era il dottor Contrada ma non avevo rapporti personali con lui». Secondo l’accusa Piritore avrebbe contribuito a far sparire il guanto in pelle ritrovato nell’auto usata per la fuga da uno dei killer del presidente della Regione siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980.

La difesa di Piritore: «Ho solo fatto il mio dovere»

«Non ho occultato nulla – ha detto Piritore –. Qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell’epoca. Io ho fatto solo il mio dovere». Durante l’interrogatorio, Piritore ha precisato di aver «fatto confusione» nelle dichiarazioni rese ai magistrati. In passato aveva sostenuto di aver consegnato il guanto a un agente della Scientifica, che lo ha però smentito; poi aveva detto di averlo affidato all’allora pm Piero Grasso, che ha sempre negato di aver ricevuto l’oggetto.

Il nome di Lauricella

In un’altra versione, il guanto sarebbe stato dato a un poliziotto di nome Lauricella, ma nessun Lauricella – hanno accertato gli inquirenti – era in servizio alla Scientifica in quel periodo. Piritore ha aggiunto di essere stato «contattato a casa» il giorno dell’omicidio e di essersi recato sul posto dove era stata ritrovata l’autovettura usata per la fuga. «Non ricordo chi c’era, ma qualcuno era già lì», ha detto al gip.