Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀFemminicidiFemminismoFirenzeToscanaViolenza sulle donne

Recluta sette uomini per parlare di femminicidi e violenza di genere: il centro Artemisia di Firenze espulso dalla rete Dire

26 Ottobre 2025 - 15:43 Alba Romano
embed
artemisia-firenze-rete-centri-anti-violenza
artemisia-firenze-rete-centri-anti-violenza
La presidente dell'associazione rivendica la scelta: «Esistono modelli positivi di maschilità, lontani da violenza e dominio. Il cambiamento passa anche da qui»

Può un uomo far parte di un centro contro la violenza sulle donne? È questa la domanda che negli ultimi mesi ha creato una spaccatura nel mondo dell’associazionismo femminista italiano. La rete D.i.Re — acronimo di Donne in Rete contro la Violenza, che riunisce oltre 80 organizzazioni in tutta Italia — ha deciso di espellere l’associazione Artemisia, di Firenze, una realtà attiva da più di trent’anni nel contrasto ai maltrattamenti su donne e minori. Il motivo? Artemisia ha scelto di aprire il proprio statuto anche agli uomini, accogliendo sette soci maschi su un centinaio di membri totali. Nessuno di loro assiste direttamente le vittime, ma si occupano di attività di sensibilizzazione e formazione, anche nelle scuole, per promuovere «modelli maschili positivi», alternativi a quelli patriarcali.

La rottura con la rete nazionale

Eppure, la scelta di affidarsi anche agli uomini è stata giudicata incompatibile con lo statuto della rete D.i.Re, che prevede espressamente che i centri aderenti siano di sole donne. Già a marzo, la rete aveva sospeso Artemisia, aprendo un procedimento di esclusione. Il centro fiorentino ha presentato un ricorso che sarebbe dovuto essere discusso ieri, durante l’assemblea nazionale. Invece, la discussione non c’è stata e l’espulsione è diventata ufficiale: nessun voto contrario e solo sette astensioni. «Artemisia ha scelto di aprire il corpo associativo anche agli uomini. È una scelta legittima, ma contraria ai principi costitutivi della nostra rete. Il nostro è un collettivo femminista: la nostra identità si fonda sullo spazio delle donne, costruito nel tempo attraverso il confronto», dichiara la presidente di D.i.Re, Cristina Carelli.

Artemisia: «Serve un impegno collettivo»

Da parte sua, Artemisia rivendica la scelta e assicura di voler tirare dritto per la propria strada. «Abbiamo voluto dare un segnale. Coinvolgere uomini in attività di prevenzione e sensibilizzazione – spiega la presidente Elena Baragli – significa mostrare che esistono modelli positivi di maschilità, lontani da violenza e dominio. Il cambiamento culturale passa anche da qui». Insomma, secondo Baragli la presenza maschile non solo non snatura la missione dei centri antiviolenza, ma la rafforza: «Il contrasto alla violenza non può essere solo un affare delle donne. Nelle piazze dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, c’erano anche tanti uomini. Se vogliamo un vero cambiamento, serve un impegno collettivo».

Il sostegno del Comune di Firenze

A schierarsi con Artemisia è anche l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, che parla di «una perdita per tutta la rete» dei centri antiviolenza. E per quanto riguarda l’impegno nella lotta contro la violenza di genere, la presidente di Artemisia auspica un ripensamento da parte della rete D.i.Re: «Gli statuti si possono cambiare. Crediamo di aver gettato dei semi per il cambiamento. Ci sono argomenti divisivi che però possono fare la storia. È importante essere apripista di una riflessione».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni con Chiara Patriarca

2.

Beatrice Bellucci travolta e uccisa a 20 anni per una gara di velocità a Roma, la follia sulla Cristoforo Colombo: operata l’amica in auto con lei

3.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

4.

Si scopre incinta in carcere, ma è in cella da più di un anno. Il caso a Vercelli: «Qui ormai è Disneyland»

5.

Sfratto con mazza a Bologna: «Non è vero che in quella casa faranno un B&B»

leggi anche
Carlo Vettori, Bolzano
POLITICA

Le liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano

Di Giovanni Ruggiero
sulmona-stupro-arresti minorenni violenza cugina
ATTUALITÀ

Stupri di Sulmona, in arresto un 18enne e due minorenni: hanno violentato la cugina 12enne e condiviso i video su WhatsApp 

Di Alba Romano
luciana ronchi luigi morcaldi omicidio agguato video
ATTUALITÀ

L’arrivo in motorino, le coltellate, la fuga: così Luigi Morcaldi ha ucciso Luciana Ronchi in 75 secondi – Il video

Di Ugo Milano
luigi morcaldi
ATTUALITÀ

«Sono un fallito e un assassino». Le parole di Luigi Morcaldi dopo aver ucciso l’ex moglie Luciana Ronchi a Milano

Di Ugo Milano