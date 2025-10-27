Argentina, Javier Milei stravince le elezioni mid-term

Più del 40% dei voti per La Libertad Avanza. L'affluenza alle urne , pari al 67,9%, è stata quasi la più bassa dal 1983.

Il presidente dell’Argentina Javier Milei ha vinto le elezioni di medio termine con più del 40% dei voti nazionali. Una conferma per il mandato, secondo il presidente, per «proseguire sulla strada riformista». Il risultato, che contraddice molti sondaggi, costituisce un enorme sollievo per l’esecutivo, poiché l’incertezza che circonda le elezioni aveva messo l’economia argentina e la sua valuta sotto una forte pressione per due mesi. E ha anche innescato la promessa di ingenti aiuti da parte del suo alleato americano Donald Trump, fino a 40 miliardi di dollari. «Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino», ha commentato il presidente americano sul suo social network Truth.

La Libertad Avanza

Il partito di Javier Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto il 40,7% dei voti a livello nazionale, secondo i risultati ufficiali al 97% dello scrutinio. Ed è destinato a quasi triplicare la sua base parlamentare, senza tuttavia raggiungere la maggioranza assoluta. Abbastanza, tuttavia, per aumentare la capacità del presidente anarco-capitalista di riformare e deregolamentare – nei due anni rimanenti della sua presidenza – un’economia fragile, con scarse riserve valutarie e soggetta a turbolenze finanziarie. Secondo le proiezioni espresse domenica dallo stesso Milei, ma non confermate dall’autorità elettorale, il suo blocco di deputati passerebbe da 37 a 101 (su 257 deputati). E i suoi senatori da 6 a 20, su un totale di 72.

Il risultato

Milei aveva stimato che ottenere un terzo dei seggi sarebbe stato un buon risultato. Ovvero una soglia che gli avrebbe consentito, in particolare, di imporre il suo veto ai parlamentari, se necessario. «Ho gridato come se fosse l’obiettivo dell’ultimo Mondiale, quando l’Argentina era campione!», ha dichiarato all’agenzia France Presse Facundo Campos, consulente di marketing di 38 anni, fuori dalla sede di Milei. «Una vittoria netta e sorprendente», ha concordato il politologo Sergio Berensztein per l’AFP. «L’Argentina ha dato un sostegno molto forte al presidente, che ora ha l’opportunità di dimostrare che con un parlamento più favorevole è effettivamente in grado di mantenere le sue promesse».

Sradicare l’inflazione

Come quella, spesso ripetuta, di “sradicare” completamente l’inflazione entro la metà del 2026. Javier Milei si è presentato alle elezioni già godendodi un successo contro l’inflazione, ridotta in 20 mesi da oltre il 200% al 31,8% su base annua. E di un bilancio in pareggio mai visto da 14 anni. Ma il suo «più grande aggiustamento fiscale della storia» – come ama ripetere – ha comportato la perdita di oltre 200 mila posti di lavoro, una crescita anemica, una contrazione dell’1,8% nel 2024 e una ripresa nel 2025 che sta esaurendo lo slancio. E una società che è più che mai a due livelli. Dal 2023, il capo dello Stato ha legiferato ampiamente attraverso decreti o accordi legislativi ad hoc in aula. Ma si è trovato sempre più ostacolato da un Parlamento avversato dalla sua rigidità, persino dai suoi insulti: «Tana per topi», «degenerati»…

Cambio di rotta?

L’opposizione moderata, i settori dell’economia produttiva e anche i donatori internazionali, come il FMI, hanno insistito affinché l’esecutivo «rafforzi il sostegno politico e sociale» alle sue riforme. E molti analisti ritengono che, dopo le elezioni, Milei dovrà adottare un approccio pragmatico. «Dimostrare flessibilità, umiltà e la volontà di raggiungere accordi con i governatori provinciali e le forze di opposizione per ottenere maggioranze solide che gli consentano di approvare le leggi», ritiene Berensztein. Milei stesso è sembrato tendere una mano domenica sera, affermando che «ci sono decine di deputati e senatori con cui possiamo raggiungere accordi di base» sulle riforme. Il suo obiettivo è riformare il fisco, rendere più flessibili i mercati del lavoro e il sistema previdenziale entro il 2027.

L’opposizione

Tra l’opposizione peronista si respirava frustrazione e «la sensazione che a vincere sia l’indifferenza», ha detto all’Afp Mariano, 61 anni, uno degli attivisti riuniti sotto le finestre dell’ex presidente (2007-2015) Cristina Kirchner, 72 anni, ora condannata e ineleggibile. L’affluenza alle urne di domenica, pari al 67,9%, è stata quasi la più bassa in qualsiasi elezione dal ritorno alla democrazia nel 1983.