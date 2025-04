Giorgia Meloni e i colloqui dietro ai funerali del Papa: il pranzo con Milei e il bilaterale con Zelensky. Tutti gli incontri tra i leader al Vaticano

Tra i leader presenti alle esequie strette di mano rapide e brevi incontri a margine della cerimonia: da Ursula von der Leyen a Milei e Trump. Intanto, prima del funerale, l'incontro a quattro tra il presidente americano, Zelensky, Macron e Starmer

Erano tutti lì i leader mondiali, da capi di Stato a capi del governo, da sovrani regnanti a premier. Tutti sul sagrato di San Pietro per i funerali di papa Francesco. Prima e dopo le solenni esequie del pontefice, piccoli ritagli di tempo da concedersi per bilaterali improvvisati e confronti rapidissimi. Non solo l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo americano Donald Trump, immortalato da foto che hanno già fatto il giro del mondo: una dei leader più attivi è stata la premier italiana Giorgia Meloni, che ha fatto gli onori di casa accogliendo con un abbraccio il presidente argentino Javier Milei e salutando brevemente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Come è andato l’incontro a Chigi tra Meloni e Zelensky: la nota di Palazzo Chigi

«Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all’Ucraina», recita la nota di Chigi al termine del bilaterale. «Il Presidente del Consiglio ha espresso, anche a nome del Governo, le proprie condoglianze per le vittime dei recenti attacchi russi, rinnovando la ferma condanna di tali atti e sottolineando l’urgenza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, nonché della necessità di un impegno concreto da parte di Mosca per l’avvio di un processo di pace. Il Presidente del Consiglio ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace», conclude la nota.

Giorgia Meloni, il pranzo con Milei e il bilaterale con Zelensky

L’agenda si è infittita non poco immediatamente dopo la funzione. Nessun cambio d’abito per la presidente del Consiglio, che ha parlato brevemente con il presidente americano Donald Trump camminando fianco a fianco lungo il colonnato della basilica. Un vero e proprio affiancamento improvvisato di delegazioni, tanto che nelle foto diffuse da Palazzo Chigi è presente anche la first lady Melania. Poi per pranzo ha incontrato nuovamente, e questa volta senza eccessiva fretta, Javier Milei. A seguire, come anticipato dal portavoce del presidente di Kiev Serghei Nikiforov, il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Non è escluso che seguano altri incontri, prima che i pontenti del mondo ritornino ognuno nel suo palazzo.

Gli incontri dei leader mondiali, dal poker Trump-Zelensky-Starmer-Macron alle strette di mano di Ursula von der Leyen

A farla indubbiamente da padrone, tra gli impegni politici a margine del funerale di papa Francsco, rimane indubbiamente il colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Si erano parlati l’ultima volta nello Studio Ovale, ora – in una ambientazione «di fortuna» – compaiono seduti su due seggiole sul pavimento marmoreo di San Pietro. Un incontro «molto produttivo», ha fatto sapere la Casa Bianca, in cui «sono state discusse tutte le cose principali». Smentito poi il secondo faccia a faccia tra i due, che sarebbe dovuto avvenire immediatamente dopo la celebrazione ma che è stato annullato dalla delegazione americana ormai diretta a Fiumicino. Prima del funerale, intanto, Trump e Zelensky erano stati raggiunti dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron per discutere dei «progressi positivi compiuti negli ultimi giorni per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina». In quelle fasi concitate, prima dell’ultimo saluto alla salma del pontefice, Trump ha anche trovato il tempo di scambiarsi una stretta di mano con Ursula von der Leyen. «Scambio molto positivo», ha scritto su X la presidente della Commissione Ue. Novità sui dazi in vista?