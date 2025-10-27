La morte di Bjorn Andresen, «il ragazzo più bello del XX secolo»

L'interprete di Tadzio in "Morte a Venezia" aveva avuto anche una carriera di cantante in Giappone

Era stato definito da Luchino Visconti il ragazzo più bello del XX secolo. E si era portato dietro la definizione per tutta la vita. È morto a 70 anni l’attore e cantante svedese Bjorn Andresen, noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film “Morte a Venezia”. La sua bellezza androgina ispirò il volto di Lady Oscar, protagonista di un celebre manga giapponese. Andresen, nato a Stoccolma nel 1955, aveva lavorato solamente in un film, En karlekshistoria, quando fu scritturato nel 1971 per il capolavoro di Visconti tratto dal romanzo di Thomas Mann.

Morte a Venezia

Fu scelto da Visconti per impersonare Tadzio, il bellissimo ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach, diviene ossessionato. Un ruolo che gli diede fama mondiale. Spingendolo successivamente a tentare una carriera da cantante con un discreto successo soprattutto in Giappone. Proprio all’epoca il volto di Andresen aveva colpito l’autrice di manga Riyoko Ikeda che si sarebbe ispirata al suo volto per creare il personaggio di Lady Oscar. Poi pochi altri titoli. Tra questi spicca “‘Midsommar-Il Villaggio dei dannati” del 2019, horror di Ari Aster in cui Andresen compare irriconoscibile, magrissimo con barba e capelli lunghi. “Il ragazzo più bello del XX secolo” era anche il titolo del documentario a lui dedicato.