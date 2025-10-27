Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOCinemaDocumentari

La morte di Bjorn Andresen, «il ragazzo più bello del XX secolo»

27 Ottobre 2025 - 08:23 Alba Romano
embed
bjorn andresen morte a venezia
bjorn andresen morte a venezia
L'interprete di Tadzio in "Morte a Venezia" aveva avuto anche una carriera di cantante in Giappone

Era stato definito da Luchino Visconti il ragazzo più bello del XX secolo. E si era portato dietro la definizione per tutta la vita. È morto a 70 anni l’attore e cantante svedese Bjorn Andresen, noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film “Morte a Venezia”. La sua bellezza androgina ispirò il volto di Lady Oscar, protagonista di un celebre manga giapponese. Andresen, nato a Stoccolma nel 1955, aveva lavorato solamente in un film, En karlekshistoria, quando fu scritturato nel 1971 per il capolavoro di Visconti tratto dal romanzo di Thomas Mann.

Morte a Venezia

Fu scelto da Visconti per impersonare Tadzio, il bellissimo ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach, diviene ossessionato. Un ruolo che gli diede fama mondiale. Spingendolo successivamente a tentare una carriera da cantante con un discreto successo soprattutto in Giappone. Proprio all’epoca il volto di Andresen aveva colpito l’autrice di manga Riyoko Ikeda che si sarebbe ispirata al suo volto per creare il personaggio di Lady Oscar. Poi pochi altri titoli. Tra questi spicca “‘Midsommar-Il Villaggio dei dannati” del 2019, horror di Ari Aster in cui Andresen compare irriconoscibile, magrissimo con barba e capelli lunghi. “Il ragazzo più bello del XX secolo” era anche il titolo del documentario a lui dedicato.

Ti potrebbe interessare

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Mauro Di Francesco e i problemi di salute, il trapianto e l’ultimo mese in ospedale. L’appello dopo il pentimento: «Non riducetevi come me»

2.

Carlo Conti scarta Stefano De Martino, la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino. La riposta del conduttore di Affari tuoi – Il video

3.

Casa Vianello passa a Pier Silvio Berlusconi: i domestici filippini di Raimondo cedono il super attico da 300 metri quadrati

4.

Fedez e il rapporto segreto con Salvini, il gesto quotidiano dopo il tumore e la delusione su «chi ti scrive solo quando gli servi». Fa nomi e cognomi

5.

Beatrice Venezi, insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice. Il teatro chiude ai commenti: «I più pesanti sono stati fotografati»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Il governo dimentica Claudia Cardinale: nessuno dell’esecutivo ai funerali a Parigi

Di Alba Romano
claudia cardinale
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Claudia Cardinale, mito del cinema italiano. Aveva 87 anni

Di Cecilia Dardana
CULTURA & SPETTACOLO

Oscar 2025, neanche un omaggio per Alain Delon e Shannen Doherty: i grandi dimenticati della cerimonia

Di Gabriele Fazio