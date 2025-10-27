Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICACamera dei deputatiCentrosinistraPDSenato

Dalle polemiche di Roccella sulle visite ad Auschwitz alla legge in Aula: il 31 ottobre si accelera sui viaggi scolastici nei campi di concentramento (con la firma di Liliana Segre)

27 Ottobre 2025 - 17:25 Sofia Spagnoli
embed
liliana-segre-insulti-indagini
liliana-segre-insulti-indagini
Il testo porta la firma del senatore Francesco Verducci ed è cofirmato dalla senatrice a vita, che proprio dopo le ambigue dichiarazioni di Roccella aveva preso posizione. Il testo calendarizzato alla Camera dopo quasi 3 anni di attesa

Solo poche settimane fa era esplosa la polemica politica attorno alle parole della ministra Eugenia Roccella sulle “gite” scolastiche ad Auschwitz. «Cosa sono state? Sono state gite? Sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta», aveva dichiarato durante un convegno. Parole che, nel giro di poche ore, avevano provocato la reazione della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta proprio al campo di concentramento polacco. Ora, a poche settimane da quella polemica, il 31 ottobre arriverà nell’Aula della Camera una proposta di legge che va in tutt’altra direzione: sostenere e valorizzare i viaggi della memoria. Il testo porta la prima firma del senatore del Pd Francesco Verducci ed è cofirmato dalla stessa Segre. E ora, probabilmente anche alla luce dei recenti episodi di antisemitismo, si accelera per la sua approvazione.

Creare una “mappa della memoria”

La proposta di legge, depositata nel Giorno della memoria del 2023 (il 27 gennaio) e già approvata all’unanimità dal Senato, porta la firma di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione. E punta a creare una “mappa della memoria”, per individuare e far conoscere i campi di prigionia, internamento e concentramento presenti in Italia. «L’obiettivo – spiega Verducci a Open – è mappare tutti i luoghi legati alla storia del Novecento, in particolare i campi di prigionia nati già durante la Prima guerra mondiale e poi moltiplicatisi durante il ventennio fascista». Una mappatura «necessaria perché – aggiunge – molti di questi luoghi rischiano di andare perduti: sono stati cancellati o riconvertiti, ma un tempo erano davvero moltissimi».

I fondi stanziati

Quanto ai costi, la proposta di legge istituisce un fondo presso la presidenza del Consiglio per la realizzazione della “mappa”, con una dotazione di 300mila euro. Ma le risorse serviranno anche per sostenere le scuole nei viaggi della memoria: a questo scopo, presso il ministero dell’Istruzione e del merito, guidato da Giuseppe Valditara, è previsto un fondo da 1,2 milioni di euro per il 2025. In totale, quindi, lo stanziamento previsto è di 1,5 milioni di euro. Fondi che non richiedono nuove risorse: vengono coperti con riduzioni di stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell’Economia, utilizzando accantonamenti già disponibili. «Inizialmente il disegno di legge prevedeva 5 milioni – spiega Verducci – ma il ministro dell’Economia ha chiesto una riduzione. Ad ogni modo la cosa fondamentale è che la legge venga approvata. Una volta istituita potrà essere rifinanziata».

Circa 135 campi di concentramento in Italia

Secondo una ricerca patrocinata dalla Fondazione Museo della Shoah, in Italia si contano circa 135 campi di concentramento, 85 campi di lavoro, 109 campi di prigionia, 15 campi speciali della Repubblica di Salò, oltre a 85 carceri, 566 località di internamento, 34 di confino e 8 di soggiorno obbligato. «Abbiamo il dovere che non vada persa una memoria materiale, i luoghi fisici, e una memoria immateriale, le testimonianze», conclude Verducci.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Report, un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa. Il Pd: «Inaudito» – Il video

2.

Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania: «Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato nel 1862»

3.

Le liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano

4.

Ranucci sfida Ghiglia, membro del Garante per la privacy: «Se è così trasparente come dice, ci metta la faccia». Lo scontro dopo il video davanti alla sede FdI

5.

Il gesto di Meloni durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato – Il video

leggi anche
unviersita catanzaro moschea
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Apre una “moschea” nell’Università di Catanzaro, scoppia la polemica. La Lega porta il caso in Parlamento: «È sottomissione»

Di Ygnazia Cigna
roccella segre telefonata
POLITICA

La telefonata della ministra Roccella alla senatrice Segre dopo la frase sulle «gite» ad Auschwitz

Di Stefania Carboni
liliana segre cecilia parodi odio razziale odio ebrei
ATTUALITÀ

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

Di Ugo Milano