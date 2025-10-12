Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
POLITICAAntisemitismoEugenia RoccellaFascismoIsraeleLiliana Segre

Segre al vetriolo contro le parole di Roccella su Auschwitz: «La memoria fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio»

12 Ottobre 2025 - 19:14 Cecilia Dardana
embed
liliana segre
liliana segre
La senatrice critica duramente le parole della ministra alla Famiglia sui viaggi di istruzione ad Auschwitz e ribadisce l’importanza della memoria storica per le nuove generazioni.

«Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito “gite” i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo». Così Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della Shoah, commenta le dichiarazioni della ministra alla Famiglia Eugenia Roccella sui viaggi di istruzione ad Auschwitz, che avrebbe definito «gite».

Segre sull’importanza della conoscenza storica

Segre sottolinea l’importanza della conoscenza storica per le nuove generazioni: «Quale sarebbe la colpa? Durante la seconda guerra mondiale, in tutta l’Europa occupata dalle potenze dell’Asse, i nazisti, con la collaborazione zelante dei fascisti locali – compresi quelli italiani della RSI – realizzarono una colossale industria della morte per cancellare dalla faccia della terra ebrei, rom e sinti e altre minoranze». La senatrice conclude con un messaggio chiaro sull’importanza della memoria: «La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi».

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Giorgia Meloni ha fatto bene ma la destra è diventata un gruppo di potere e di sistema»

2.

Pensionato mantovano dona un immobile da 100mila euro alla Lega. Il partito citato nel testamento insieme a moglie e figlia

3.

Fratelli d’Italia a Firenze fa un brutto scherzo a Giorgia Meloni. Il suo comizio finale per le regionali sotto lo striscione: «Vota Draghi»

4.

L’identikit del manifestante pro Gaza: ha meno di 34 anni e un lavoro stabile. Il 17% dei partecipanti è di centrodestra

5.

Francesca Albanese «arrogante», l’imbarazzo del sindaco di Bologna Lepore: «Quanti scivoloni». Ma la cittadinanza onoraria (per ora) è confermata

leggi anche
roccella sentenza giudici modena
POLITICA

Roccella contro università e “gite” ad Auschwitz: «A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo». Poi l’attacco agli atenei: «Luoghi di non-riflessione»

Di Cecilia Dardana
scritta antisemita panificio
ATTUALITÀ

«Ebrei di me**a bruciate tutti», spunta scritta antisemita su un panificio kosher: il caso a Roma

Di Alba Romano
Keir Starmer Manchester
ESTERI

Manchester, una delle vittime uccisa per errore dalla polizia. Starmer in sinagoga: «Lotta totale all’antisemitismo»

Di Davide Aldrigo
attentato manchester sinagoga
ESTERI

Attentato alla sinagoga di Manchester: «Due morti accoltellati, ucciso l’aggressore». Aveva una cintura esplosiva finta – Il video

Di Ugo Milano
venezia turisti ebrei aggrediti
ATTUALITÀ

Venezia, turisti ebrei aggrediti con minacce e schiaffi al grido di “Free Palestine”

Di Stefania Carboni