Accoltellamenti fuori da una sinagoga a Manchester, l’attacco nel giorno dello Yom Kippur: «Ferite diverse persone»

L'aggressione è avvenuta davanti al tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti nel giorno di Yom Kippur

Sono almeno quattro le persone rimaste ferite dall’attacco con un coltello avvenuto oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto che è riuscita a neutralizzare l’aggressore. Il sindaco della città, Andy Burnham, in contatto con la polizia, ha definito l’episodio «grave». Secondo le prime testimonianze risultano essere state colpite diverse persone. L’attacco appare concluso, stando alle parole di Burnham, secondo il quale dopo l’intervento della polizia non ci sono ulteriori «pericoli imminenti» per la collettività.

Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. I media britannici sottolineano come l’attacco, la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire, è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, importante festività sacra per gli ebrei.

Le 4 vittime – secondo una prima ricostruzione – hanno riportato sia ferite da accoltellamento, sia traumi provocati dall’impatto di un veicolo con cui l’accoltellatore ne ha investite alcune all’uscita dal tempio, prima di scendere dal mezzo per proseguire l’aggressione all’arma bianca