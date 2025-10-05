Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
«Ebrei di me**a bruciate tutti», spunta scritta antisemita su un panificio kosher: il caso a Roma

05 Ottobre 2025 - 15:24 Alba Romano
embed
scritta antisemita panificio
scritta antisemita panificio
Secondo le prime ricostruzioni, la scritta sarebbe stata tracciata nella notte, con vernice nera, sulla serranda principale del locale

Una scritta antisemita, «Ebrei di me**a bruciate tutti», è stata trovata questa mattina 5 ottobre sulla serranda di un panificio kosher nel quartiere Marconi, a Roma. A fare la scoperta sono stati i dipendenti del forno all’apertura: immediata la chiamata al 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto. Secondo le prime ricostruzioni, la scritta sarebbe stata tracciata nella notte, con vernice nera, sulla serranda principale del locale. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

La condanna di Zingaretti

Il caso ha da subito suscitato sdegno e solidarietà. «Parole orrende, indegne, comparse su una serranda di un panificio kosher a Roma. Ogni episodio di antisemitismo è un attacco alla nostra civiltà democratica», ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo. «Ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana va la mia solidarietà», ha aggiunto.

