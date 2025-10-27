Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Pamela Genini, la cagnolina Bianca torna alla famiglia: la consegna in diretta tv – Il video

27 Ottobre 2025 - 20:30 Alba Romano
Dopo settimane di tensione, l’ex fidanzato Francesco Dolci ha restituito il chihuahua di Pamela a una volontaria che l’ha riconsegnato alla madre della vittima

La piccola Bianca, la cagnolina di Pamela Genini, è tornata a casa. Dopo giorni di polemiche e denunce, l’ex fidanzato Francesco Dolci ha riconsegnato l’animale alla famiglia della giovane uccisa due settimane fa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. La restituzione è avvenuta in diretta televisiva, nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2. A prendere in consegna il cane è stata Laura, una volontaria dell’associazione Dimensione Animale di Bergamo, che ha verificato lo stato di salute del chihuahua e constatato l’assenza del microchip. Bianca è apparsa tranquilla e in buone condizioni.

La difesa dell’ex: «Lo Stato mi aveva affidato temporaneamente il cane»

Dolci, di Sant’Omobono, ha spiegato che aveva ricevuto l’animale in affidamento «temporaneamente dallo Stato» dopo il delitto. «In questi giorni ho fatto visitare Bianca da un veterinario — ha dichiarato —. Sto rispettando le volontà di Pamela, che purtroppo non c’è più». Diversa la posizione della madre della vittima, Una Genini, che aveva da tempo chiesto la restituzione del cane, arrivando nei giorni scorsi a denunciare Dolci per furto e appropriazione indebita. La donna sosteneva che Bianca, presente al momento dell’omicidio, dovesse tornare alla famiglia della padrona.

«Bianca torna con noi, com’è giusto»

Dopo la denuncia e l’intervento dei carabinieri, la svolta è arrivata oggi, lunedì 27 ottobre, con la riconsegna dell’animale all’associazione e infine alla madre di Pamela. «Bianca torna con noi, dove è giusto che stia», ha commentato la donna. La cagnolina era con Dolci dalla sera del delitto: quella notte l’uomo era arrivato sul luogo dell’omicidio. Bianca lo aveva riconosciuto, per questo gli era stata affidata.

