«Francesco non è mai stato con lei e non vuole ridarci la sua cagnolina»: i genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato – Il video

La donna avverte: «È malata, lui non sa come curarla». Francesco Dolci: «È traumatizzata, io proteggerò almeno lei»

«Bianca non sta bene». I genitori di Pamela Genini hanno lanciato un appello per riavere indietro la cagnolina della ragazza, uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre. La madre della 29enne, ora, ha espresso il desiderio di avere indietro la cagnolina della giovane, razza Chiuaua, che ad oggi vive con l’ex compagno, Francesco Dolci. Il messaggio letto in diretta durante una delle ultime puntate del programma Mediaset Dentro la Notizia, non nasconde un attacco all’uomo, che – secondo i genitori di Genini – non sarebbe nemmeno mai stato insieme alla ragazza. «Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine», ha fatto sapere la madre della vittima.

I genitori di Pamela Genini

L’attacco della madre di Pamela Genini contro l’ex compagno Francesco Dolci – con cui Pamela sarebbe stata al telefono poco prima di essere uccisa – contiene anche l’accusa di maltrattamento dell’animale. «Bianca non sta bene, la costringe a viaggi inaccettabili, non sa nemmeno come si debba nutrire, dovrebbe mangiare crocchette tra volte al giorno e prendere del collirio». Al momento, Francesco Dolci non sembra intenzionato a lasciare l’animale ai genitori di Pamela. Anzi. Le accuse della madre di lei trovano fondamento nel fatto che l’uomo mostrando in tv la cagnolina, durante le sue ospitate.

Francesco Dolci e la cagnolina Bianca: «È traumatizzataì»

Pochi giorni prima dell’appello dei genitori della vittima, Dolci ha parlato ai microfoni della trasmissione Rai Ore 14 Sera, proprio tenendo in braccio l’animale. Durante la puntata, la cagnolina è rimasta accoccolata sulle gambe di Dolci. «Non appena mi ha visto, dopo l’omicidio dove sono sicuro che avrà tentato, pur così piccola, di difendere la padrona, mi è corsa incontro, è ancora traumatizzata. Adesso la terrò io, starà con me, proteggerò almeno lei» ha concluso l’uomo. L’intenzione di affidarla alla madre di Pamela, quindi, sembrerebbe non esserci.