La madre di Pamela Genini contro le amiche della figlia: «Se sapevano dovevano denunciare. L’hanno lasciata sola» – Il video

Ai microfoni di «Dentro la notizia» su Canale 5, Uma Smirnova ha detto di non conoscere personalmente le persone che si dicevano amiche di sua figlia. Ma è proprio con loro che se la prende dopo che la figlia avrebbe più volte rivelato del rapporto violento con il compagno che l'ha massacrata

«Soncin mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro». Queste le parole della madre di Pamela Genini a Dentro la notizia, parlando dell’assassino della figlia uccisa a Milano con 24 coltellate la sera dello scorso 14 ottobre. «Delle violenze non sapevo nulla, se me ne avesse parlato avrei denunciato e forse non sarebbe successo tutto questo», ha confessato la madre di Genini, Uma Smirnova, prima di lasciarsi andare ad alcune accuse contro le amiche della figlia: «L’hanno lasciata sola», ha detto ai microfoni di Canale 5.

La madre di Pamela Genini sulle amiche: «Non le conosco e non mi hanno contattato»

«Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L’hanno lasciata sola», è lo sfogo della madre di Genini che rivela di non sapere nulla sul gruppo di amiche che frequentava la figlia: «Queste persone non le conosco, non sono mai venute a casa mia e in questi giorni nessuno mi ha contattato», ha detto la donna rispondendo a una domanda durante il collegamento. Alcuni amici di Pamela ascoltati dagli inquirenti hanno infatti raccontato di violenze ripetute e di un rapporto «tossico», ma a quanto sembra non avrebbero mai sporto denuncia formale. In vari episodi Soncin avrebbe picchiato Pamela minacciandola di morte. A Cervia, dove lui viveva, le aveva rotto un dito fino a farla finire in ospedale a Seriate (Bergamo) dove la ragazza aveva raccontato ai medici il pestaggio subito compilando anche il questionario antiviolenza.

Il caso della cagnolina Bianca: «Siamo andati da Francesco Dolci anche con i carabinieri»

Francesco Dolci, che si pensava essere l’ex di Pamela, è in realtà un amico e sta trattenendo con sé il barboncino che sarebbe stato di Pamela. La madre della ragazza lo ha detto ieri sera, 20 ottobre, e anche oggi torna sull’argomento rivendicando il diritto a prendere in consegna la cagnolina: «Dolci sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. Voglio che Bianca torni a casa, per mia figlia. È fragile, ha bisogno di cure veterinarie». La donna ha anche raccontato di essersi presentata a casa di Dolci a reclamare il barboncino: «Siamo andati più volte a casa sua, anche con i Carabinieri. Ha sempre rifiutato di restituire il cane e ha chiuso la porta. Abbiamo anche il certificato veterinario che dimostra che la cagnolina apparteneva a Pamela, ma è stato tutto inutile».

Foto copertina: Mediaset Infinity