La madre di Pamela Genini contro le amiche della figlia: «Se sapevano dovevano denunciare. L’hanno lasciata sola» – Il video
«Soncin mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro». Queste le parole della madre di Pamela Genini a Dentro la notizia, parlando dell’assassino della figlia uccisa a Milano con 24 coltellate la sera dello scorso 14 ottobre. «Delle violenze non sapevo nulla, se me ne avesse parlato avrei denunciato e forse non sarebbe successo tutto questo», ha confessato la madre di Genini, Uma Smirnova, prima di lasciarsi andare ad alcune accuse contro le amiche della figlia: «L’hanno lasciata sola», ha detto ai microfoni di Canale 5.
La madre di Pamela Genini sulle amiche: «Non le conosco e non mi hanno contattato»
«Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L’hanno lasciata sola», è lo sfogo della madre di Genini che rivela di non sapere nulla sul gruppo di amiche che frequentava la figlia: «Queste persone non le conosco, non sono mai venute a casa mia e in questi giorni nessuno mi ha contattato», ha detto la donna rispondendo a una domanda durante il collegamento. Alcuni amici di Pamela ascoltati dagli inquirenti hanno infatti raccontato di violenze ripetute e di un rapporto «tossico», ma a quanto sembra non avrebbero mai sporto denuncia formale. In vari episodi Soncin avrebbe picchiato Pamela minacciandola di morte. A Cervia, dove lui viveva, le aveva rotto un dito fino a farla finire in ospedale a Seriate (Bergamo) dove la ragazza aveva raccontato ai medici il pestaggio subito compilando anche il questionario antiviolenza.
Il caso della cagnolina Bianca: «Siamo andati da Francesco Dolci anche con i carabinieri»
Francesco Dolci, che si pensava essere l’ex di Pamela, è in realtà un amico e sta trattenendo con sé il barboncino che sarebbe stato di Pamela. La madre della ragazza lo ha detto ieri sera, 20 ottobre, e anche oggi torna sull’argomento rivendicando il diritto a prendere in consegna la cagnolina: «Dolci sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. Voglio che Bianca torni a casa, per mia figlia. È fragile, ha bisogno di cure veterinarie». La donna ha anche raccontato di essersi presentata a casa di Dolci a reclamare il barboncino: «Siamo andati più volte a casa sua, anche con i Carabinieri. Ha sempre rifiutato di restituire il cane e ha chiuso la porta. Abbiamo anche il certificato veterinario che dimostra che la cagnolina apparteneva a Pamela, ma è stato tutto inutile».
Foto copertina: Mediaset Infinity