Wall Street Journal: «Amazon si prepara a licenziare fino a 30mila dipendenti»

27 Ottobre 2025 - 22:46 Stefania Carboni
amazon licenziamenti
Le lettere di licenziamento, solo per gli Usa, dovrebbero partire già dalla giornata di giovedì 28 ottobre

La multinazionale statunitense Amazon si starebbe preparando a un taglio di 30mila posti di lavoro. Lo hanno detto fonti anonime al “Wall Street Journal”, precisando che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani, martedì 28 ottobre. Secondo le fonti del quotidiano statunitense, i licenziamenti potrebbero interessare diversi rami dell’organizzazione, tra cui le risorse umane, in cloud computing e il comparto pubblicitario. La stessa indiscrezione è riportata anche da Reuters.

Quanti sono i lavoratori Amazon, il grande licenziamento del 2022

Sono 1,55 milioni i lavoratori totali di Amazon, compresi gli addetti dell’indotto, cifra che sale considerando anche i 350mila dipendenti diretti. Se confermato sarebbe il più grande licenziamento in Amazon da fine 2022, quando 27mila persone persero il loro impiego.

Il sogno dell’automatizzazione

Nemmeno qualche giorno fa il New Tork Times aveva parlato di documenti strategici che parlavano delle intenzioni del colosso fondato da Jeff Bezos: puntare sempre sull’automazione risparmiando così l’assunzione di 600.000 dipendenti da qui al 2033, solo negli Usa.

