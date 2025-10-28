Uccide la compagna «con smisurate coltellate» nel Veronese. Il giallo del braccialetto elettronico tolto, l’arresto ad aprile e lo stupro della sorella di lei

L'uomo era già stato arrestato ad aprile per maltrattamenti domestici. La scorsa notte ha chiamato la polizia con intenti suicidi

Un uomo ha accoltellato e ucciso l’ex compagna a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. L’uxoricida si chiama Douglas Reis Pedroso, ha 41 anni ed è di origine brasiliana. Da circa un anno e mezzo conviveva con la vittima, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, anche lei originaria del Brasile. Da quanto si è appreso, la donna aveva già chiamato i carabinieri in precedenza per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento, alla donna era stato tolto, su richiesta del padre, l’affidamento della figlia, avuta da una precedente relazione.

Il divieto di avvicinamento e il giallo del braccialetto elettronico

A fine 2024, scrive il Corriere Veneto, Reis Pedroso avrebbe violentato la sorella di Jessica Stapazzolo, finendo per minacciare i carabinieri intervenuti in quell’occasione. In seguito a quell’episodio, il questore di Verona aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei suo confronti e a settembre era stato chiesto il rinvio a giudizio per i procedimenti penali relativi a quei fatti. Ad aprile, poi, l’uomo era stato arrestato per l’ennesimo episodio di violenza nei confronti della compagna, dopo che l’avrebbe gettata «a terra, trascinandola per i capelli sull’asfalto, colpendola con tre pugni al volto e infine attingendola ripetutamente al volto e al collo con la chiave della sua autovettura».

<p></p><p>Il tuo browser non supporta il tag iframe</p>

All’indomani, Reis Pedroso fu sottoposto a divieto di avvicinamento alla (ormai ex) compagna e ai luoghi che lei frequentava e fu costretto a mantenersi a una distanza di 500 metri. All’uomo fu impedito di contattarla con qualsiasi mezzo e gli fu applicato il divieto di dimora nel Comune di Ponti sul Mincio, dove la donna era domiciliata. Il 19 maggio, a Reis Pedroso fu installato il braccialetto elettronico. Tuttavia, al momento del fermo, l’uomo è stato trovato senza il dispositivo e i Carabinieri lo stanno ancora cercando. L’apparecchio consegnato da Fastweb alla donna uccisa, invece, è stato rinvenuto nascosto nel garage della abitazione della madre a Ponti Sul Mincio.

L’allarme degli amici

L’allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima, che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché la donna non rispondeva a chiamate e messaggi. Nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, è stato scoperto il corpo senza vita nella casa di Castelnuovo del Garda, colpito con «un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate», come precisato dal pm di turno. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti, mentre spetterà al medico legale a stabilire data e ora del decesso.

L’arresto e l’arma del delitto

A quanto si apprende, l’uomo non era in casa al momento della scoperta del cadavere, ma è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. Pedroso Douglas aveva chiamato i Carabinieri verso mezzanotte, manifestando intenti suicidi. Da lì sono partiti gli accertamenti e, a seguito di sue ammissioni, il cadavere è stato rinvenuto nell’abitazione di Castelnuovo del Garda. Il coltello, invece, è stato trovato all’interno della vettura dell’uomo

Foto copertina: ANSA/Mario Poli | L’appartamento a Castelnuovo del Garda, nel Veronese, dove un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello, 28 ottobre 2025