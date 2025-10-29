Bombe russe sull’ospedale pediatrico di Cherson, la rabbia di Zelensky: «Terroristi senza vergogna». Putin e il nuovo drone nucleare sottomarino: «Nulla di simile al mondo» – La diretta

Da giorni si stringe la morsa delle truppe russe sulla cittadina ucraina nel Donbass. Zelensky nega che i suoi soldati siano circondati. Intanto l'esercito di Mosca ha colpito l'ospedale pediatrico causando, il bilancio è di 3 operatori e una bimba ferita

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente condannato l’attacco russo che ha colpito l’ospedale pediatrico di Cherson, oggi, mercoledì 29 ottobre, verso le 9 del mattino. Il premier lo ha definito «un’azione deliberata contro i bambini e il personale medico». In un messaggio diffuso sui social, il leader di Kiev ha accusato Mosca di voler «distruggere le garanzie fondamentali della vita civile», affermando che «la Russia è oggi la più grande organizzazione terroristica al mondo». Secondo Zelensky, al momento del raid «nell’ospedale si trovavano circa cento persone» e tra i feriti ci sono anche «una madre e i suoi due figli», il più piccolo dei quali ha otto anni. «Mosca – ha aggiunto – non prova alcuna vergogna nel colpire strutture come questa».

L’attacco all’ospedale pediatrico di Cherson

Secondo quanto riferisce Ukrinform, citando il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin, nell’esplosione all’ospedale pediatrico di Cherson sono rimasti feriti tre dipendenti dell’ospedale e una bambina di nove anni, colpita dalle schegge a una gamba. «Terribili immagini di un altro bombardamento di Cherson», ha commentato Prokudin in un video pubblicato su Facebook, denunciando che «l’esercito di occupazione russo ha preso di mira una delle strutture mediche del distretto di Dniprovskyi, causando gravi danni».

Putin annuncia il successo del test del missile Poseidon

Intanto, sale la pressione russa su Pokrovsk, dove il Cremlino ha inviato altri 200 uomo per completare l’assedio della cittadina del Donbass previsto per metà novembre, secondo il Financial Times. La stessa Kiev ha ammesso che le truppe russe superano di otto volte le proprie, seppur negando che i propri uomini siano circondati. Da parte di Vladimir Putin arrivano altre prove di forza, nonostante gli avvertimenti dei giorni scorsi da parte di Donald Trump. Il presidente russo ha annunciato il successo del test di un missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: «Non esiste nulla di simile», ha commentato Putin.