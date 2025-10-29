Bombe russe sull’ospedale pediatrico di Cherson, la rabbia di Zelensky: «Terroristi senza vergogna». Putin e il nuovo drone nucleare sottomarino: «Nulla di simile al mondo» – La diretta
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente condannato l’attacco russo che ha colpito l’ospedale pediatrico di Cherson, oggi, mercoledì 29 ottobre, verso le 9 del mattino. Il premier lo ha definito «un’azione deliberata contro i bambini e il personale medico». In un messaggio diffuso sui social, il leader di Kiev ha accusato Mosca di voler «distruggere le garanzie fondamentali della vita civile», affermando che «la Russia è oggi la più grande organizzazione terroristica al mondo». Secondo Zelensky, al momento del raid «nell’ospedale si trovavano circa cento persone» e tra i feriti ci sono anche «una madre e i suoi due figli», il più piccolo dei quali ha otto anni. «Mosca – ha aggiunto – non prova alcuna vergogna nel colpire strutture come questa».
L’attacco all’ospedale pediatrico di Cherson
Secondo quanto riferisce Ukrinform, citando il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin, nell’esplosione all’ospedale pediatrico di Cherson sono rimasti feriti tre dipendenti dell’ospedale e una bambina di nove anni, colpita dalle schegge a una gamba. «Terribili immagini di un altro bombardamento di Cherson», ha commentato Prokudin in un video pubblicato su Facebook, denunciando che «l’esercito di occupazione russo ha preso di mira una delle strutture mediche del distretto di Dniprovskyi, causando gravi danni».
Putin annuncia il successo del test del missile Poseidon
Intanto, sale la pressione russa su Pokrovsk, dove il Cremlino ha inviato altri 200 uomo per completare l’assedio della cittadina del Donbass previsto per metà novembre, secondo il Financial Times. La stessa Kiev ha ammesso che le truppe russe superano di otto volte le proprie, seppur negando che i propri uomini siano circondati. Da parte di Vladimir Putin arrivano altre prove di forza, nonostante gli avvertimenti dei giorni scorsi da parte di Donald Trump. Il presidente russo ha annunciato il successo del test di un missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: «Non esiste nulla di simile», ha commentato Putin.
Zelensky, Russia è la più grande organizzazione terroristica
«È un attacco deliberato della Russia, specificamente contro i bambini, specificamente contro il personale medico, specificamente contro le garanzie fondamentali della vita nella comunità. Ora la Russia è la più grande organizzazione terroristica al mondo, che non solo prolunga la sua guerra terroristica, ma cerca anche di fare tutto il possibile per impedire che si verifichi qualsiasi possibilità di porre fine alla guerra»: così il leader ucraino Volodymyr Zelensky condanna sui social l’attacco all’ospedale pediatrico di Cherson. «Il bambino ferito più piccolo ha otto anni. Il bambino stesso, sua madre e suo fratello sono rimasti feriti. Al momento dell’attacco, circa un centinaio di persone erano in ospedale», ha detto Zelensky aggiungendo che la Russia «non si vergogna nemmeno di considerare tali oggetti come un bersaglio».
Media, raid russo su ospedale pediatrico a Cherson, bimbi feriti
L’esercito russo ha colpito un ospedale pediatrico a Cherson, ferendo molte persone, tra cui bambini. Lo riporta Unian citando l’ufficio stampa della Procura regionale di Cherson. Stamattina intorno “alle 9.30 il nemico ha aperto il fuoco di artiglieria su un ospedale pediatrico, dove in quel momento erano ricoverati piccoli pazienti, i loro genitori e il personale medico. Secondo i dati preliminari, 9 persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti, tra cui quattro bambini e tre operatori sanitari. Il numero dei feriti è in fase di definizione”, scrive il media ucraino.
Putin agli ucraini: «Siete circondati, arrendetevi»
Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. La leadership ucraina deve prendere «le decisioni appropriate sul destino dei propri cittadini e dei propri militari, così come hanno fatto una volta all’Azvostal» di Mariupol, ha detto Putin, citato dalla Tass. Il presidente ha detto che la Russia è pronta a cessare i combattimenti per alcune ore «affinché un gruppo di giornalisti possa entrare in questi insediamenti, vedere cosa succede lì, parlare con i militari ucraini e uscire».
Putin: «Testato il Poseidonì: niente di simile al mondo»
Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato ieri il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che «non esiste nulla di simile al mondo». Putin, citato dal canale Telegram del Cremlino, ha detto che «la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat».
Putin, citato da Interfax, dichiara che «non esiste al mondo niente di paragonabile» al Poseidon «in termini di velocità e profondità» e che «non c’è modo di intercettarlo». Le parole del presidente russo non sono verificabili. «Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l’apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo», è la versione di Putin, che ha definito il test «un enorme successo».
Putin ha affermato che il sistema missilistico strategico Sarmat «sarà presto» in servizio: lo riporta l’agenzia Interfax. «Non esiste un altro sistema come il Sarmat al mondo. Non lo abbiamo in servizio, ma lo sarà presto», ha detto Putin secondo Interfax.