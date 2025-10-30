Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Il viaggio a Capri di Giusi Bartolozzi con il marito su una barca della Gdf le costa un’indagine

30 Ottobre 2025 - 07:10 Alessandro D’Amato
La procura guidata da Gratteri apre un'indagine conoscitiva. Le interrogazioni e gli esposti sul capo di gabinetto di Nordio

Il viaggio del capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi con il marito su una barca della Guardia di Finanza finisce in procura. La motovedetta blu le costa l’apertura di un fascicolo da parte dei pm di Napoli. Bartolozzi era lì per il convegno annuale sulla digitalizzazione che si è tenuto il 4 e 5 ottobre. Nordio aveva rinunciato per ragioni personali. Lei si è presentata con il marito Gaetano Armao, professore universitario, avvocato e vicepresidente della Regione Sicilia.

L’indagine sul viaggio di Bartolozzi a Capri

A parlare dell’inchiesta è oggi Repubblica, che aveva anche raccontato il viaggio. Bartolozzi e il marito sono arrivati a bordo di un mezzo della Guardia di Finanza partito dal porto di Napoli, come previsto dai protocolli di sicurezza. A Bartolozzi è stata assegnata una scorta. Mentre due invitati al convegno, anche loro sotto scorta, sono arrivati in traghetto. Sull’episodio sono stati presentati esposti e interrogazioni parlamentari. Nel frattempo si è già mosso il pool coordinato dalla procuratrice aggiunta Giuseppina Loreto. Al momento si tratta di un accertamento di carattere “conoscitivo”, senza ipotesi di reato, né indagati.

La procura di Gratteri

La procura di Nicola Gratteri vuole accertare se il dispositivo di protezione preveda la possibilità di ricorrere a mezzi di Stato per viaggi come quello a Capri. Solo dopo aver acquisito e visionato la documentazione, si valuterà se andare o meno avanti.

