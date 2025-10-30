Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOAnimaliJovanottiSocial mediaTikTokVideo

Jovanotti cattura un topolino: «Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene». La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

30 Ottobre 2025 - 13:51 Ugo Milano
embed
L'avventura del cantante che vive nel borgo di Cortona: «Beccato, mi stava rosicchiando lo studio. Ora devo chiamare l'elettricista»

Tra fiori da mangiare e consigli green Jovanotti rivela anche il suo spirito animalista. Con un video su Tiktok, dove il cantante è molto attivo e racconta la sua vita di tutti i giorni, ha fatto vedere il momento in cui libera un piccolo topo di campagna: «Mi hai mangiato tutti i cavi dello studio, e adesso io ti libero. Ti sta andando bene, un altro ti avrebbe fatto secco, avrebbe messo il veleno». Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, vive da qualche anno con la famiglia a Cortona, un borgo in provincia di Arezzo dove sono nati i suoi genitori e dove ha vissuto da giovane. Per anni ha abitato a New York, facendo finire di studiare la figlia a Manhattan.

Il video della cattura: «Non ti uccido non ti preoccupare»

Jovanotti ha condiviso anche il video della cattura del topo, finito in trappola vicino al suo studio: «Se lo stava mangiando, ora ti libero ma non tornare a rompere le palle che ti sei mangiato tutti i cavi. Ma tranquillo, non ti uccido». Poco dopo con un balzo il topolino torna libero e si dà alla fuga tra gli alberi: «Ecco, ora mi tocca chiamare l’elettricista», conclude l’artista.

@lorenzojova

beccato!!!!! il topo che banchettava nel io studio da mesi!

♬ suono originale – Lorenzo Jovanotti
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Allegra Gucci e la madre Patrizia Reggiani: «Ero convinta della sua innocenza, poi il buio. Non auguro a nessuno la mia vita»

2.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

3.

Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

4.

Sanremo a caccia di superospiti: ci saranno i Pooh ma da anni manca una star musicale internazionale. Ecco quali sono state le ultime ospitate davvero super al Festival

5.

L’ira di Mauro Corona contro Mondadori: «Il mio libro è mutilato, manca un intero capitolo». L’editore di scusa: «Sono saltate tre pagine»

leggi anche
Morgan a Ciao Maschio
CULTURA & SPETTACOLO

Morgan su Rai1, la frase perfida su Jovanotti. Deluso da Marco Mengoni e Noemi: «Senza di me non esisterebbero»

Di Giulia Norvegno
Alberto Angela e Jovanotti
CULTURA & SPETTACOLO

La confessione di Jovanotti ad Alberto Angela, l’incubo da bambino e chi lo ha salvato: «Ho rischiato di morire: mi stavo spegnendo»

Di Alba Romano
Bernardo Cherubini e il fratello Jovanotti
CULTURA & SPETTACOLO

Jovanotti fa pace col fratello grazie anche a Fiorello. Non si parlavano da 5 anni: perché Lorenzo ha litigato con Bernardo Cherubini

Di Giulia Norvegno