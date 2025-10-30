Jovanotti cattura un topolino: «Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene». La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

L'avventura del cantante che vive nel borgo di Cortona: «Beccato, mi stava rosicchiando lo studio. Ora devo chiamare l'elettricista»

Tra fiori da mangiare e consigli green Jovanotti rivela anche il suo spirito animalista. Con un video su Tiktok, dove il cantante è molto attivo e racconta la sua vita di tutti i giorni, ha fatto vedere il momento in cui libera un piccolo topo di campagna: «Mi hai mangiato tutti i cavi dello studio, e adesso io ti libero. Ti sta andando bene, un altro ti avrebbe fatto secco, avrebbe messo il veleno». Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, vive da qualche anno con la famiglia a Cortona, un borgo in provincia di Arezzo dove sono nati i suoi genitori e dove ha vissuto da giovane. Per anni ha abitato a New York, facendo finire di studiare la figlia a Manhattan.

Il video della cattura: «Non ti uccido non ti preoccupare»

Jovanotti ha condiviso anche il video della cattura del topo, finito in trappola vicino al suo studio: «Se lo stava mangiando, ora ti libero ma non tornare a rompere le palle che ti sei mangiato tutti i cavi. Ma tranquillo, non ti uccido». Poco dopo con un balzo il topolino torna libero e si dà alla fuga tra gli alberi: «Ecco, ora mi tocca chiamare l’elettricista», conclude l’artista.