Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

30 Ottobre 2025 - 14:20 Giovanni Ruggiero
Le tensioni tra il governo e i giudici contabili rischiano di peggiorare nei prossimi giorni. Dopo la prima bocciatura dalla Corte dei Conti sul progetto del Ponte, attesa la decisione sulla convenzione con la società che deve gestire l'opera

Sotto la lente della Corte dei Conti c’è un altro atto relativo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina in attesa di essere giudicato. I giudici contabili stanno ancora esaminando i documenti, su cui è prevista una decisione nei primi giorni di novembre. I magistrati dell’Ufficio di controllo dovranno decidere se sottoporre o meno quest’altro atto sul Ponte al collegio della sezione centrale di controllo di legittimità.

Il provvedimento «sub iudice» della Corte dei Conti riguarda il decreto approvativo del ministero dei Trasporti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione con il concessionario Società Stretto di Messina. Si tratterebbe quindi dell’atto con cui il ministero guidato da Matteo Salvini ha stipulato la convezione con la società a cui è affidata la realizzazione e la gestione del Ponte sullo Stretto.

In aggiornamento

