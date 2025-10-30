Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAccoltellamentiInchiesteOmicidiPadovaVeneto

Uccise il fidanzato con una coltellata al petto, pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

30 Ottobre 2025 - 23:43 Alba Romano
embed
valentina boscaro
valentina boscaro
La Corte di Cassazione riformula la sentenza per l'omicidio di Mattia Caruso. I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla 34enne in più occasioni

Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a venti anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. È la pena definitiva pronunciata dai giudici oggi – giovedì 30 ottobre – che hanno definito la pena a carico di Valentina Boscaro, 34 anni, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all’epoca dei fatti avvenuti all’esterno di una discoteca dove i due avevano avuto una lite perché lui non riusciva ad accettare l’indipendenza della donna.

Le attenuanti

E un’attenuante decisiva sarebbe proprio il comportamento dell’uomo, morto dopo una colluttazione con la fidanzata che lo colpì al petto, spiegando poi agli inquirenti che a uccidere Caruso, venditore ambulante di dolciumi, sarebbe stato un ignoto aggressore, mai esistito, come confessato dalla stessa donna dopo una settimana di bugie contraddittorie. I giudici hanno tenuto conto delle minacce e delle botte ricevute dalla donna in più occasioni. Uno stato di prostrazione che rinforza le attenuanti rispetto alle aggravanti dell’omicidio. La donna, considerata non pericolosa né a rischio di fuga da parte del tribunale del riesame, sta finendo di scontare la pena a casa, in quanto madre di una bimba minore. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso, morto l’85enne alla guida dell’auto: «Era senza patente». Ragazzi feriti e sotto shock

2.

Garlasco, Andrea Sempio e i soldi agli avvocati per le carte: cosa c’è nell’indagine per corruzione

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

5.

Morto Evan Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea: fatale una caduta in moto. Il dolore del padre: «Il cuore batte anche se non c’è più»

leggi anche
valentina boscaro
ATTUALITÀ

Accoltellò e uccise il fidanzato. Processo da rifare per Valentina Boscaro. «Valutare le provocazioni di lui»

Di Alba Romano
Padova Valentina Boscaro accoltella a morte fidanzato Mattia Caruso
ATTUALITÀ

Padova, accoltellò a morte il fidanzato Mattia Caruso: sconterà 20 anni ai domiciliari con la figlia

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Padova, la fidanzata di Mattia Caruso confessa l’omicidio: l’ha pugnalato con un coltello a serramanico

Di Redazione