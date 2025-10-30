Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Vittorio Sgarbi a sorpresa nel comune di cui è sindaco: «Sarò alle prossime Giunte». Il ritorno ad Arpino dopo la depressione – Il video

30 Ottobre 2025 - 19:46 Ugo Milano
L’ex sottosegretario alla Cultura nella città in provincia di Frosinone dopo un’assenza di circa 6 mesi dovuta a problemi di salute

Ritorno a sorpresa di Vittorio Sgarbi ad Arpino, dove nel pomeriggio di oggi – giovedì 30 ottobre – il sindaco è apparso in municipio dopo circa sei mesi di assenza. Le immagini, pubblicate sul profilo Facebook del suo ufficio stampa e rilanciate dallo stesso Sgarbi, mostrano il primo cittadino seduto dietro una scrivania del palazzo comunale, accanto al vicesindaco Massimo Sera e ad altri amministratori. Mentre nella breve storia su Instagram, accompagnata dalla scritta «Ritorno ad Arpino», l’ex sottosegretario alla Cultura appare per pochi secondi, intento a guardare lo schermo del cellulare.

La visita nella città della provincia di Frosinone

Sgarbi, assente dalla vita amministrativa per motivi di salute legati a un periodo di depressione e a successive cure, è arrivato in città intorno alle 17, dopo aver avvisato il suo vice. «Affaticato? Non direi – ha raccontato il vicesindaco Sera – ha fatto tutte le scale del municipio senza fermarsi, ha visitato gli uffici e poi si è concesso una breve passeggiata nella piazza principale». Durante la visita, Sgarbi ha voluto fare il punto sulle pratiche in sospeso e si è informato sulle iniziative natalizie in programma, chiedendo aggiornamenti sui progetti per valorizzare il commercio locale e attrarre visitatori. «Ci ha detto che parteciperà alle prossime riunioni di Giunta, probabilmente da remoto, ma in ogni caso sarà presente», ha aggiunto Sera. Parla poco, non ha la verve per la quale è diventato famoso «ma mi ha fatto una buona impressione ed è stato contento di tornare nella sua città», ha concluso. Sgarbi è ripartito per Roma poco prima delle 19 di questa sera.

Foto copertina: Facebook / Vittorio Sgarbi

