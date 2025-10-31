Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAEmilia-RomagnaFdILegaNeofascismoParmaRoberto Vannacci

Cori fascisti, Vannacci minimizza: «Non vado a origliare in casa d’altri»

31 Ottobre 2025 - 13:51 Alba Romano
embed
cori fascisti parma vannacci
cori fascisti parma vannacci
L'ex generale ed europarlamentare della Lega all'Adnkronos: «Non mi pare siamo di fronte a reati, come ci dice la sentenza della Cassazione»

«Della vicenda dei cori fascisti e degli inni a Mussolini nella sede di Fratelli d’Italia di Parma “non conosco i particolari, ma ho letto solo i titoli di stampa, in genere non vado a origliare in casa d’altri cosa si canti o di cosa si discuta». Queste le parole all’AdnKronos di Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, sulla vicenda dei cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Sul caso sono montate le polemiche, con la richiesta del Pd alla premier Giorgia Meloni di dissociarsi e l’intervento del responsabile dei giovani di FdI, Fabio Roscani, che ha detto che la sezione in questione è stata già commissariata, dissociandosi.

«Se non è reato, non lo è in base ai sensi della corte di Cassazione»

Vannacci, più volte finito tra le polemiche per le varie citazioni alla X Mas, non crede alla possibile apologia di fascismo: «Se l’evento non costituisce reato, come non dovrebbe costituirlo ai sensi della sentenza della corte di Cassazione del 19 gennaio 2024, ma lascio ai magistrati la decisione, sempre che siano interpellati, e se la cosa non limita la libertà altrui, come effettivamente non la limita, la vicenda ha poco di interessante».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

2.

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

3.

Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

4.

Il governo dopo il no al Ponte: «Avanti con l’opera». Salvini e il vertice urgente con Meloni e Tajani: «Spero non sia vendetta sulla Giustizia»

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»

leggi anche
matteo salvini lega roberto vannacci problema voti
POLITICA

«Vannacci ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare»: Salvini smentisce e querela

Di Alessandro D’Amato
POLITICA

Ultras del Rieti, Vannacci: «Se è uno dei nostri, ergastolo»

Di Ugo Milano
POLITICA

Perché Zaia si candida in Veneto: «I voti bisogna andare a prenderli»

Di Alba Romano