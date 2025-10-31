Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
ATTUALITÀBresciaCorruzioneDelitto di GarlascoInchiesteLombardiaMediasetTv

Giuseppe Sempio e i tanti «non ricordo». Le prime parole in Tv da indagato: «Quella gente neanche la conosco: sono cose che non possiamo capire»

31 Ottobre 2025 - 22:53 Giovanni Ruggiero
embed
Giuseppe Sempio a Quarto Grado
Giuseppe Sempio a Quarto Grado
A Quarto Grado su Rete4, il padre di Andrea Sempio spiega di non aver ancora piena consapevolezza delle accuse che gli muove la procura di Brescia. L'ipotesi sui soldi dati all'ex pm Venditti per archiviare la posizione del figlio sul delitto di Chiara Poggi: lui si lamenta che è passato tanto tempo e non si ricorda più niente

Giuseppe Sempio ha parlato per la prima volta in televisione da quando è finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Il padre di Andrea, il 37enne accusato dell’omicidio in concorso di Chiara Poggi, operaio in pensione di Garlasco, è accusato di aver pagato nel 2017 l’ex procuratore pavese Mario Venditti per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio, all’epoca finito per la prima volta sotto inchiesta e poi scagionato.

«Quella gente non la conosco neanche»

Intervistato al telefono durante la trasmissione Quarto Grado, andata in onda stasera, Giuseppe Sempio ha minimizzato le accuse che lo riguardano. «È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più. Quella gente lì non la conosco neanche», ha dichiarato, riferendosi ai fatti contestati dai pm di Brescia. Poi ha aggiunto: «Ma adesso bisogna capire bene le cose».

L’indagine e i telefoni sequestrati

Sempio ha spiegato di aver saputo della sua iscrizione nel registro degli indagati attraverso i media e di essere ancora all’oscuro dei dettagli precisi dell’accusa. «Stiamo ragionando e stiamo capendo un po’, ma di preciso non sappiamo niente», ha affermato rispondendo alle domande della trasmissione.

Ti potrebbe interessare

Incalzato sul possibile ritrovamento di prove nei telefoni sequestrati, l’uomo si è mostrato tranquillo: «No, no, guarda. È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più». L’ipotesi degli inquirenti resta che nel 2017 Giuseppe Sempio avrebbe versato denaro all’ex magistrato per pilotare la richiesta di archiviazione a favore del figlio Andrea, già all’epoca indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

È ancora di mamma Elisabetta la villa di Garlasco dove abitava Alberto Stasi. Venduta solo la licenza del negozio di autoricambi, restano della famiglia le mura

2.

Garlasco, gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati: «Te lo compri con due cognac»

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Può tornare a scuola la maestra che faceva sesso con minori e registrava video hard. Daniela Casulli assolta: «La Giustizia esiste»

5.

Arrestata Katia “la Nera”, regina della cocaina a Milano che vendeva a giudici e politici: la rete di rider e i clienti «che tornano utili»

leggi anche
Andrea Sempio, il padre Giuseppe, Mario Venditti
ATTUALITÀ

Dal padre di Sempio «pagamenti occulti a persone diverse dagli avvocati», cosa dice la Finanza nell’indagine sui soldi a Venditti per Garlasco

Di Giovanni Ruggiero
garlasco indagine giuseppe sempio andrea sempio avvocato spallone
ATTUALITÀ

Garlasco, l’indagine su Giuseppe Sempio e gli avvocati: «Uno ha fatto da spallone per i soldi»

Di Alessandro D’Amato
giuseppe sempio corruzione garlasco intercettazione
ATTUALITÀ

Garlasco, Giuseppe Sempio e quelle domande sugli assegni: «Perché non posso ritirare 10mila euro in contante?» – Le intercettazioni

Di Filippo di Chio
mario venditti sistema pavia garlasco
ATTUALITÀ

Poliziotto gli sparò alla schiena e lo uccise, il gip archiviò nonostante i dubbi: «Frutto del “Sistema Pavia”». Cos’è e che legami ha con Garlasco – Il video

Di Filippo di Chio
garlasco omicidio chiara poggi massimo lovati andrea sempio conti correnti
ATTUALITÀ

Garlasco, gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati: «Te lo compri con due cognac»

Di Alessandro D’Amato
alberto stasi
ATTUALITÀ

È ancora di mamma Elisabetta la villa di Garlasco dove abitava Alberto Stasi. Venduta solo la licenza del negozio di autoricambi, restano della famiglia le mura

Di Fosca Bincher
ATTUALITÀ

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

Di Puente David
giuseppe sempio intercettazione andrea sempio garlasco
ATTUALITÀ

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

Di Ugo Milano