La smania da muratore di Trump travolge anche il bagno di Lincoln: «L’ho rifatto meglio di prima»

31 Ottobre 2025 - 19:45 Alba Romano
bagni casa bianca
Dopo la sala da ballo, l’ex presidente interviene anche sul bagno storico: «Lo stile art déco degli anni ’40 era inappropriato». E Melania, dicono, non approva

Non si fermano i lavori di restauro degli interni della Casa Bianca. In un post pubblicato su Truth Social, il presidente Donald Trump ha annunciato di aver «rinnovato il bagno di Lincoln», spiegando di aver eliminato lo stile art déco introdotto negli anni Quaranta per restituire alla stanza un aspetto «più adatto all’epoca del grande presidente». «Era in verde art déco, totalmente inappropriato per il periodo di Lincoln – ha scritto Trump –. L’ho rifatto in marmo bianco e nero lucidato, molto più consono all’epoca, e potrebbe perfino essere il marmo originale!».

Che cos’è il Lincoln Bathroom

Il cosiddetto “Lincoln Bathroom”, situato nell’ala residenziale, è uno degli ambienti più antichi della Casa Bianca, utilizzato da diversi presidenti e visitatori illustri. Secondo fonti interne, Trump avrebbe seguito personalmente i lavori di restauro, come già accaduto per la sala da ballo, un altro intervento di gusto marcatamente personale che avrebbe però suscitato poca approvazione da parte di Melania. Non è la prima volta che Trump interviene sull’estetica della residenza presidenziale. Durante il suo mandato ha modificato arredi e tappezzerie con colori più “dorati” e uno stile che molti osservatori hanno definito «da resort di lusso».

