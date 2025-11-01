C’è un paese che ha vietato il fumo alle giovani generazioni: è il primo al mondo a farlo. Ecco come

Le Maldive hanno introdotto un divieto generazionale sul consumo del tabacco: chi è nato dopo il 1° gennaio 2007 non potrà acquistare, fumare o ricevere in vendita prodotti del tabacco

Dal 1° novembre entra in vigore una legge che punta a creare una generazione senza tabacco. Il bando include anche sigarette elettroniche e dispositivi da svapo, e si applica anche ai turisti. Le Maldive hanno compiuto un passo storico nella lotta al tabagismo, diventando il primo Paese al mondo a introdurre un divieto generazionale sul consumo di tabacco. Secondo la nuova normativa, chi è nato dopo il 1° gennaio 2007 non potrà acquistare, fumare o ricevere in vendita prodotti del tabacco.

La strategia del governo per proteggere la salute pubblica

L’annuncio arriva dal ministero della Salute di Malé, che descrive la misura come parte di una strategia per “proteggere la salute pubblica e promuovere una generazione libera dal fumo”. Il provvedimento, promosso dal presidente Mohamed Muizzu, obbliga i commercianti a verificare l’età dei clienti, prevedendo multe salate per chi viola le regole: fino a 50.000 rufiyaa, circa 3.200 dollari, per chi vende sigarette o tabacco a un minore.

Stop anche per i turisti e per le e-cig

La legge non fa distinzioni tra cittadini e visitatori stranieri: anche i turisti dovranno rispettare il divieto. Una scelta significativa per un Paese che basa gran parte della propria economia sul turismo, ma che ha deciso di non fare eccezioni. Il bando si estende inoltre a sigarette elettroniche e prodotti da svapo, vietandone importazione, vendita, possesso e utilizzo. In caso di violazione, la sanzione è di 5.000 rufiyaa (circa 320 dollari).

Un esperimento unico al mondo

Con questa legge, le Maldive conquistano un primato globale. Un’iniziativa simile era stata lanciata nel 2022 dalla Nuova Zelanda, ma poi revocata nel 2023. Anche il Regno Unito sta valutando un progetto analogo, ancora in discussione in Parlamento. Al momento, dunque, l’arcipelago rimane l’unico Stato al mondo ad aver messo in atto un divieto generazionale effettivo sul fumo, con l’obiettivo dichiarato di costruire un futuro completamente smoke-free.