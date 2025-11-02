Boscoreale (Napoli), 18enne morto dopo esser stato ferito a colpi di arma da fuoco. Incensurato, l’agguato in piazza

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata

Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d’arma da fuoco. Il 18enne, incensurato e che lavorava come operaio, sarebbe stato ferito a Boscoreale.

L’agguato in piazza Pace

Verso le 2.30 della scorsa notte si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo, colpendolo nella zona dell’ ascella. Soccorso, è deceduto appena arrivato in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.