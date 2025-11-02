«Mr². & Mrs. Leclerc», il pilota Ferrari annuncia le nozze con Alexandra Saint Mleux: la proposta con il cagnolino-testimone e il tappeto di rose rosse

Il pilota Ferrari ha annunciato le nozze sui social tra sorrisi, baci e il tenero messaggio inciso sulla medaglietta del cagnolino Leo

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, una delle coppie più seguite della Formula 1, hanno annunciato il loro matrimonio dopo due anni di fidanzamento. Il pilota monegasco della Ferrari, 28 anni, ha fatto il grande annuncio via social con un post con la caption «Mr². & Mrs. Leclerc» seguita da cuore e anello in formato emoticon. Il momento è stato reso ancora più dolce grazie al coinvolgimento del loro cagnolino Leo come messaggero della proposta: «Dad wants to marry you!» («Papà vuole sposarti»), recitava la medaglietta del cucciolo, consegnata alla futura sposa.

Chi è Alexandra Saint Mleux

Alexandra Saint Mleux, 23 anni, parigina, laureata in storia dell’arte e influencer, è una presenza abituale nel paddock Ferrari. La coppia si era mostrata per la prima volta insieme al pubblico nel 2023, a Wimbledon, e da allora la loro storia d’amore è diventata una delle più amate dagli appassionati di Formula 1. Alex, come è conosciuta nel paddock, ha collaborazioni con diversi marchi di moda.

Le congratulazioni degli amici

Le congratulazioni non sono tardate ad arrivare: tra i messaggi pubblici anche quelli di Federica Masolin, Charlie Puth e Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, che ha scritto semplicemente «Congratulations» con un cuore rosso. In poche ore, quasi due milioni di follower hanno celebrato la notizia, augurando ogni bene alla coppia. L’annuncio segue di pochi mesi le nozze del fratello maggiore di Charles, Lorenzo, con Charlotte Di Pietro, celebratesi a Lecce lo scorso settembre.