L’avvocato di Evelina Sgarbi contro la puntata di «Domenica In» sul padre Vittorio: «Linciaggio mediatico contro di lei»

«Non escludo anche azioni penali», avverte l'avvocato dopo la discussione televisiva sull'udienza in tribunale del 28 ottobre per decidere se affidare un amministratore di sostegno al critico d'arte

L’avvocato Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, la figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha annunciato la presentazione di un esposto alla commissione di vigilanza Rai in seguito alle dichiarazioni che l’hanno riguardata ieri durante la trasmissione Domenica In su Rai1. Secondo il legale, la rete del servizio pubblico ha ospitato «un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi. Il tutto senza contraddittorio, in un processo mediatico dalla sentenza già decisa».

Cosa è accaduto in tv

Il contesto della trasmissione ha riguardato l’udienza in Tribunale del 28 ottobre, quando Evelina aveva chiesto che il padre Vittorio fosse affidato a un amministratore di sostegno, ritenendolo incapace di gestire il suo patrimonio e se stesso. La questione era già stata raccontata in televisione dalla figlia, scatenando la reazione negativa del padre, che sosteneva di essere perfettamente lucido e che la sua condizione di depressione dovesse rimanere privata. Durante il dibattito in studio, l’avvocato di Sgarbi, Ugo Ruffolo, ha commentato via collegamento: «Delle cose che accadono in Tribunale non si deve parlare fuori. Chiunque abbia una vita come quella di Sgarbi, se ha problemi di salute, l’ultima cosa che vuole è che se ne parli fuori. Tutte le volte che ci sono grandi o supposti patrimoni, qualche figlio vede i genitori come custodi di questo patrimonio. Per me, è venale interesse o voglia di apparire».

La figlia di Sgarbi dipinta come un’opportunista

Iacobbi ha sottolineato che la giovane non ha avuto possibilità di difendersi: «Questa non è solo disinformazione, è violenza allo stato puro nei confronti di una giovane donna che non era nella occasione in grado di difendersi». Secondo l’avvocato, conduttori e opinionisti hanno dipinto Evelina come «interessata al denaro e alla visibilità», mentre lei stava cercando «di fare di tutto, sola contro tutti, per provare a salvare suo padre». Durante la trasmissione, Mara Venier ha commentato: «Certo, diventa la botta finale. Sicuramente Sgarbi non è stato felice di tutto ciò che sta accadendo», e Vladimir Luxuria ha aggiunto: «Una persona che soffre di depressione ha bisogno del sostegno affettivo di chi gli sta accanto, essere depressi non significa essere incapaci di intendere e volere. Adesso ha bisogno di stare solo con la compagna e l’altra figlia, è una fase della vita in cui vuole stare più tranquillo».

«Non escludo anche azioni penali»

Nell’esposto, l’avvocato Iacobbi chiede alla Commissione di Vigilanza di intervenire e non esclude «azioni penali nei confronti della dirigenza Rai che si è prestata ad autorizzare un simile scempio. Attenzione: i messaggi di disprezzo che vengono trasmessi dalla televisione purtroppo possono degenerare in condotte violente da parte di qualche sconsiderato, come già e’ accaduto ad Evelina Sgarbi in occasione della Udienza il 28 Ottobre fuori dal Tribunale. Quello che e’ accaduto alla mia assistita Evelina Sgarbi, un domani, se non sanzionato questo tipo di prassi, potrebbe accadere a ciascuno di noi», conclude il legale di Evelina Sgarbi.

«Mio padre sembra lobotomizzato»

La figlia di Sgarbi ieri ha partecipato a una puntata di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Parlando del padre in merito all’udienza del 28 ottobre, ha dichiarato: «Sembra come lobotomizzato. L’ho visto come pensavo di trovarlo. Presente sì, ma non in grado di comporre una frase. Completamente plagiato… è nello stato in cui pensavo di trovarlo». Ha poi ribadito che, a suo avviso, il padre «non potrà mai tornare come prima».