Le urla e il boato alla Torre dei Conti, il momento del cedimento ai Fori Imperiali – Il video

03 Novembre 2025 - 13:53 Ugo Milano
I testimoni hanno riferito di aver sentito il rumore dei calcinacci che cadevano e di aver visto gli operai cadere

Momenti di paura a Roma dopo il doppio crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. I presenti hanno filmato la scena e si vede l’istante in cui una parte dell’edificio cede improvvisamente, travolgendo il cantiere sottostante e alcuni operai. Subito dopo il crollo, si è sollevata una fitta nube di polvere e si è sentito un forte boato. I testimoni – di cui diversi lavoratori della zona – hanno riferito di aver sentito il rumore dei calcinacci che cadevano e di aver visto gli operai cadere. Pochi istanti dopo, l’allarme ai vigili del fuoco che si sono precipitati per mettere in sicurezza l’area e cercare di estrarre un operaio ancora intrappolato sotto le macerie, ma vigile e collaborativo. Questa mattina, al lavoro c’erano in tutto undici operai.

Le indagini

Dopo il primo cedimento, a distanza di qualche ora, ce n’è stato un secondo. Una valanga di calcinacci si è staccata dal tetto e ha raggiunto la squadra di soccorso che stava tentando di estrarre l’operaio rimasto intrappolato, senza però causare ulteriori feriti. In totale, quattro lavoratori sono stati soccorsi. Uno dei feriti, un operaio di 64 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Giovanni per un trauma cranico ma sarebbe fuori pericolo di vita. La procura ha aperto un’indagine per lesioni colpose. Secondo le prime ipotesi avanzate, c’è quella di un cedimento interno alla struttura. Nel frattempo, l’area è stata transennata interamente.

Video Ansa

