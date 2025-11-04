Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
ATTUALITÀBambiniBombardamentiCongoCrimini di guerraGazaGiovaniNigeriaPalestinaSomalia

Un bambino su 5 vive sotto le bombe, il 2024 anno record. Tra mutilazioni, bambini-soldati e abusi: tutti i numeri

04 Novembre 2025 - 09:38 Alba Romano
embed
bambino bombe guerre mondo violazioni
bambino bombe guerre mondo violazioni
È un rapporto di Save the Children a sottolineare il dramma crescente di un mondo sempre più in guerra. «Solo il 2% della spesa è usato per il peacekeeping. Siamo a un bivio»

Più di un bambino su cinque vive in una zona di conflitto attivo. Oltre 78 bambini ogni giorno subiscono gravi violazioni, da violenze a rapimenti e abusi fino a mutilazioni e uccisioni. Eppure, solo il 2% della spesa globale per la sicurezza è destinato al peacekeeping o al peacebuilding. È la denuncia che arriva direttamente dal rapporto Stop the war on children: Security for Whom? dell’organizzazione Save te Children. Il 2024, in questo senso, è stato un vero e proprio anno record con 520 milioni di minorenni che abitavano in un’area di guerra e quasi 42mila gravi violazione sui bambini: un aumento del 30% rispetto a un anno prima e del 373% rispetto al 2010.

Le 4 zone rosse: Palestina, Congo, Nigeria e Somalia

Secondo il rapporto, sono stati quattro i punti nevralgici del 2024: Palestina, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria e Somalia. Più di un decimo della superficie terreste si è trovata a meno di 50 chilometri da un conflitto, con oltre 27mila eventi di guerra o scontro armato registrati nei dodici mesi di riferimento. A farla tristemente da padrona è ancora l’Africa, dove il 32,6% della popolazione infantile – pari a 218 milioni di persone – vive in zone di conflitto. È la prima volta dal 2007 che il continente supera il Medio Oriente anche in percentuale. A pesare ancora di più sui minori è l’esposizione sempre più frequente ai raid delle scuole e degli ospedali, così come la dilagante malnutrizione causata anche dal blocco degli aiuti umanitari. 

I numeri dei conflitti: 400mila violazioni, tra uccisioni e reclutamento

Dall’inizio della rilevazione nel 2005, sono state accertate oltre 400mila gravi violazioni contro i minori nei conflitti in 33 Paesi nel mondo, quasi 160mila minori uccisi o mutilati e oltre 100mila reclutati e impiegati da forze e gruppi armati. «Questo rapporto racconta di vite spezzate», ha commentato Inger Ashing, direttrice generale di Save the Children International. Dai bimbi palestinesi fuggiti e talmente malnutriti da sviluppare l’osteomalacia, la «malattia delle ossa molli», a quelli congolesi che camminano ogni giorno sotto un incessante fuoco incrociato. «Il mondo è a un bivio. I conflitti armati aumentano, le gravi violazioni contro i minori raggiungono livelli record, mentre il sistema umanitario e le Nazioni Unite vacillano. Gli Stati devono agire con decisione per prevenire i conflitti, promuovere la pace, proteggere l’infanzia, garantire giustizia, coinvolgere ed ascoltare davvero bambini e adolescenti». 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Preso l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti a Milano, vicino alla Stazione Centrale. La vittima, Anna Laura Valsecchi ancora in terapia intensiva

2.

Il 15enne rapito e torturato da una baby gang a Moncalieri

3.

Crolli alla Torre dei Conti, salvato Octay Stroici, l’operaio rimasto per ore sotto le macerie: è in gravi condizioni – Il video

4.

Zio di Laura Pausini travolto e ucciso in bici, il pirata della strada si costituisce: è un 29enne

5.

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti. Soccorsa anche dal marito, l’ipotesi della rapina: Annalaura Valsecchi operata per due ore

leggi anche
camion gaza rafah
ESTERI

Entrati a Gaza 10 dei 33 ventilatori polmonari prodotti in Italia e donati da Unicef. Da 9 mesi erano bloccati in Israele

Di Ugo Milano
gaza esplosioni palazzi
POLITICA

M5S attacca il governo: «Diretto coinvolgimento dell’Italia nei crimini di guerra di Israele». L’accusa di fornire una miscela esplosiva spacciandola per «fertilizzante agricolo»

Di Ugo Milano
Sviatlana-Tsikhanouskaya-intervista
ESTERI

La leader dell’opposizione bielorussa Tsikhanouskaya: «Putin è un criminale di guerra, solo un’Europa unita potrà fermarlo» – L’intervista

Di Alessandra Mancini
putin russia convenzione tortura
ESTERI

Putin propone il ritiro della Russia dalla Convenzione sulla tortura. Sale la pressione Usa sul Cremlino: «Pronti a seconda fase di sanzioni»

Di Davide Aldrigo