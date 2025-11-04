La spedizione punitiva dei parenti contro i ragazzini che hanno torturato un coetaneo a Moncalieri

A rapire e torturare il ragazzino di 15 anni di Moncalieri sono stati i suoi compagni di scuola. Con un’amica di 15 anni, a sua volta indagata. Il 15enne è fragile e ha problemi di studio. «Una sopraffazione vera e propria», dice a La Stampa la procuratrice per i minori di Torino Emma Avezzù. L’indagine dovrà anche accertare se c’è stata una violenza sessuale: a denunciarla è stata la madre del 15enne. E il bagno nel fiume con la sigaretta spenta sul corpo.

Lo sgabuzzino

Di sicuro la vittima è rimasta chiusa in uno sgabuzzino per ore e rapata a zero. Intanto la baby gang di cui i due protagonisti facevano parte ha fatto partire un linciaggio social: «Ti ho messo come la mia putt… rattone! Se ti becco in giro..». «Non sei più un gangster, ma un pentito». «Andiamo a beccarli per un semplice confronto». In cinquanta si sono presentati sotto casa: «Avete finito di vivere». I vicini dicono che «quel ragazzino era sempre solo. Lo vedevi che fumava con altri, lì davanti. Lo vedevi in piedi sui cofani delle auto parcheggiate. E quando non lo vedevi, lo sentivi: urlava come un pazzo per le partite alla Playstation». Un investigatore dei carabinieri dice che provengono da famiglie del ceto medio: «Nulla che c’entri con quelli che sui giornali vengono definiti “maranza“», dice la procuratrice Avezzù.

I quattro video

I ragazzini hanno fatto quattro video della serata del sequestro. Poi la spedizione punitiva di alcuni parenti della vittima sotto casa di uno dei due a Moncalieri. «Solo in quel momento, forse, si sono resi conto della sopraffazione. Erano in tre contro uno», spiega ancora la procuratrice Avezzù. I filmati sono stati cancellati. Il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, conosce molto bene questa famiglia perché è seguita dai servizi sociali. «Provo grande inquietudine per quello che è successo. Mi sembra una guerra fra poveri. Sono fragilità diverse che invece di unirsi per mettere la testa fuori dall’acqua, diventano una competizione al ribasso che fa orrore. Cosa c’è nella testa di ragazzi che fanno una cosa del genere? Serve un patto rinnovato fra scuola, famiglie e istituzioni. Bisogna tenere l’argine più alto».