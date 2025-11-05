Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente: un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale

Succede a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove le urla della donna contro il marito hanno attirato l'attenzione di alcuni vicini curiosi

A Ceprano, un piccolo centro in provincia di Frosinone, una lite di coppia è uscita dall’abitacolo di un’auto per finire sugli smartphone di mezza provincia. Un momento privato, nato da un tradimento, che si è trasformato in un fenomeno virale su WhatsApp, che rimbalza di chat in chat generando risate e curiosità. Secondo Il Messaggero, tutto sarebbe iniziato quando un uomo di ottant’anni si è appartato con una donna di trent’anni, una sua dipendente. A sorprenderli è stata la moglie, una commerciante del posto, che ha riconosciuto l’auto del marito, si è avvicinata e lo ha colto sul fatto.

Le urla per strada

A quel punto, la donna ha cominciato a urlare, attirando l’attenzione dei residenti. La giovane, visibilmente scossa, ha provato a giustificarsi sostenendo che si fosse trattato di un episodio isolato, mentre l’uomo cercava di difenderla, assumendosi ogni colpa. Ma durante questi scambi, la scena era già diventata uno spettacolo pubblico, al punto che qualche curioso ha pensato bene di registrare tutto e condividere l’audio con alcuni amici.

Il file audio che circola online

Nella registrazione si sente la voce della moglie che sfoga la propria frustrazione: parla di anni di sacrifici, del lavoro nel negozio, delle mattine passate ad alzarsi all’alba per tenere in piedi la famiglia. Alla fine, la vicenda si è chiusa con il marito allontanato da casa e la giovane licenziata. Ma sui telefoni degli abitanti della zona l’audio continua a circolare.