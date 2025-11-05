Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
Un Mister Futuro per il Genoa: i rossoblù scelgono come nuovo allenatore Daniele De Rossi

05 Novembre 2025 - 11:12 Alba Romano
L’ex giocatore e allenatore della Roma potrebbe esser già al timone nel match contro la Fiorentina

Il club Genoa CFC ha scelto Daniele De Rossi in per sostituire l’esonerato Patrick Vieira. De Rossi, ex stella della As Roma, è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. L’ex giocatore e allenatore della Roma potrebbe esser già al timone, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, alla partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta.

Il curriculum da allenatore di De Rossi

Dopo una carriera passata nella As Roma, prima come giocatore poi ci tornerà in futuro come allenatore. Ha mosso i suoi primi passi dopo il pallone nello staff tecnico della nazionale italiana, sotto Mancini, nel 2021. Poi è stato allenatore della SPAL in serie B e infine nel 2024 ha sostituito Josè Mourinho alla guida della As Roma. Dopo un avvio di campionato senza vittorie in 4 partite fu esonerato.

