Massimiliano Buccheri: l’influencer arrestato per stalking all’ex fidanzata Zoe Mallucci

L'ha seguita dopo la fine della relazione, mandandole messaggi mentre era in discoteca

Massimiliano Buccheri, influencer, è stato arrestato per minacce e stalking nei confronti dell’ex fidanzata Zoe Mallucci. Buccheri, ex pugile, ha frequentato Mallucci tra le spiagge e i locali della Sardegna e di Capri. Poi i due si sono lasciati. A fine ottobre, mentre lei è a casa di un’amica, si presenta Buccheri. Mallucci chiama la polizia. Poi va in commissariato e racconta cosa è successo in questi mesi.

La relazione

La relazione, iniziata nel maggio 2024, era stata chiusa dalla ragazza perché l’uomo era geloso e possessivo. A febbraio, quando lei era a cena in un ristorante, è arrivato l’ex pugile ed è scoppiata una rissa con altri uomini. Uno di loro si frattura un dito, l’altro il setto nasale. Ma nessuno denuncia. Da allora Mallucci comincia una serie di appostamenti e pedinamenti. E minacce. Perché è entrato in possesso di un video intimo che la riguardava. A giugno, mentre la ragazza è in una discoteca, le arriva un messaggio sul cellulare: «Ti vedo che ti baci con un altro». Lui si presenta anche a casa dei genitori. E abbraccia il cane che le aveva regalato.

La riconciliazione

Ad agosto i due si riconciliano. Poi, dopo una lite a Capri, si lasciano di nuovo. Lui la segue anche in Sardegna. In un locale a Porto Cervo lei riceve un altro messaggio. A Maratea riceve un altro messaggio. Poi lui addirittura non lascia andare l’amica di lei che voleva restituirgli degli oggetit personali. Fino alla denuncia.