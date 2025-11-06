Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀInchiesteInfluencerLazioMinacceRomaStalkingWeb

Massimiliano Buccheri: l’influencer arrestato per stalking all’ex fidanzata Zoe Mallucci

06 Novembre 2025 - 08:07 Alba Romano
embed
massimiliano buccheri zoe mallucci stalking arresto
massimiliano buccheri zoe mallucci stalking arresto
L'ha seguita dopo la fine della relazione, mandandole messaggi mentre era in discoteca

Massimiliano Buccheri, influencer, è stato arrestato per minacce e stalking nei confronti dell’ex fidanzata Zoe Mallucci. Buccheri, ex pugile, ha frequentato Mallucci tra le spiagge e i locali della Sardegna e di Capri. Poi i due si sono lasciati. A fine ottobre, mentre lei è a casa di un’amica, si presenta Buccheri. Mallucci chiama la polizia. Poi va in commissariato e racconta cosa è successo in questi mesi.

La relazione

La relazione, iniziata nel maggio 2024, era stata chiusa dalla ragazza perché l’uomo era geloso e possessivo. A febbraio, quando lei era a cena in un ristorante, è arrivato l’ex pugile ed è scoppiata una rissa con altri uomini. Uno di loro si frattura un dito, l’altro il setto nasale. Ma nessuno denuncia. Da allora Mallucci comincia una serie di appostamenti e pedinamenti. E minacce. Perché è entrato in possesso di un video intimo che la riguardava. A giugno, mentre la ragazza è in una discoteca, le arriva un messaggio sul cellulare: «Ti vedo che ti baci con un altro». Lui si presenta anche a casa dei genitori. E abbraccia il cane che le aveva regalato.

La riconciliazione

Ad agosto i due si riconciliano. Poi, dopo una lite a Capri, si lasciano di nuovo. Lui la segue anche in Sardegna. In un locale a Porto Cervo lei riceve un altro messaggio. A Maratea riceve un altro messaggio. Poi lui addirittura non lascia andare l’amica di lei che voleva restituirgli degli oggetit personali. Fino alla denuncia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente: un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale

4.

Ettore Pausini travolto e ucciso, lo sfogo della figlia: «Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali»

5.

La Torre dei Conti e il maxi restauro da 6,9 milioni. L’urgenza nei lavori, la relazione catastrofica sulle sue condizioni: storia di un progetto non rinviabile