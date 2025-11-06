Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Evade dai domiciliari e annuncia un attentato: arrestato a Milano

06 Novembre 2025 - 10:19 Alba Romano
Si è allontanato da casa e si è disfatto del braccialetto elettronico

Evade dai domiciliari postando tutto sui social e aggiunge che vuole compiere un attentato. E finisce in carcere. Un 20enne di origine irachena con precedenti per reati contro il patrimonio, violazione della normativa sulle armi e stupefacenti è scappato da casa a Udine. Ma è stato rintracciato e bloccato a Milano. L’uomo, dopo il giudizio direttissimo, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari a Udine.

Il 3 novembre scorso il giovane si era allontanato dall’abitazione in provincia di Udine dove era sottoposto agli arresti domiciliari (a seguito di una condanna per aver commesso un furto in abitazione) dopo aver annunciato l’evasione alcuni giorni prima sul proprio profilo social. Ha anche pubblicato un video nel quale annunciava l’intenzione di compiere un attentato. Per questo motivo era stato richiesto nei suoi confronti un aggravamento della misura cautelare. Il giovane ha però fatto in tempo a fare quanto annunciato, e dopo essere evaso ha pubblicato un altro video nel corso del quale si era disfatto in diretta del braccialetto elettronico. Il 4 novembre è stato rintracciato dalle Digos di Milano e Udine grazie a una diretta social che il giovane stava realizzando in quel momento, all’interno di un locale del centro cittadino.

