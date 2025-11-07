Cgil annuncia sciopero Generale per il 12 dicembre contro la Manovra – Il video
(Agenzia Vista) Firenze, 07 novembre 2025 L'assemblea dei delegati della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. La premier Meloni ha commentato ironicamente con un post sui social: "Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev