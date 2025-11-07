Matteo Bassetti e i batteri fecali sullo spazzolino da denti: «Pensiamo sia la cosa più pulita che ci sia, e invece…» – Il video

L'infettivologo mette in guardia dai microorganismi presenti nel bagno di casa che si depositano sullo spazzolino. Ecco come prevenirli

Diventato da tempo l’infettivologo da casa, Matteo Bassetti ha lanciato il suo ennesimo allarme: lo spazzolino da denti che verrebbe assalito dai batteri fecali ogni volta che si tira l’acqua del water (lui ha case antiche e quindi dice «con la catenella…»). La gente si spaventa, qualcuno lo prende un po’ in giro. Ma il video, come sempre, raccoglie migliaia di visualizzazioni sui social. «Grazie professore, sempre sul pezzo», commenta un utente. «Esistono anche i cappucci di plastica che proteggono la testina dello spazzolino, ovviamente anche il cappuccio va disinfettato e sostituito molto spesso», risponde un altro.

I consigli di Bassetti per tenere lo spazzolino pulito

Ma cosa dice Bassetti nel video? «Lo spazzolino essere la cosa più pulita che ci sia, visto che lo mettiamo in bocca. E invece no. Studi rivelano che anche questo è pieno di microorganismi e batteri fecali». E perché questo succede? «Perché normalmente lo teniamo in bagno, dentro un bicchiere, anche quello pieno di microorganismi, e in genere vicino al water. Quando tiriamo la catena, dal water escono batteri fecali che si depositano sullo spazzolino». I consigli di Bassetti sono tre: tenere lo spazzolino non sul lavandino, ma in uno sportello chiuso; chiudere il water quando si tira l’acqua; lavare spesso lo spazzolino.

La top 10 di pratiche anti-igieniche

Peraltro, Bassetti aveva appena finito di lanciare il suo decalogo anti-batteri sulle cose da non fare. Un elenco che include: usare il cotton fioc, usare il salvaslip, tenere le unghie lunghe, schiacciare i punti neri, coperchio del wc alzato quanto si tira l’acqua, non pulire ogni giorno il cellulare, lavarsi le parti intime in doccia, usare le stesse spugnette per mesi, utilizzare taglieri di plastica e riporre strofinacci di umidi. Con lo spazzolino, ora, l’infettivologo sembra aver trovare il suo undicesimo bersaglio.